- İkisini de anlamak zordur.

- İkisinden de öğreneceğiniz şeyler bitmez.

- İkisi de, 'sevmesini bilen'i hazzın doruklarında gezdirir.

- İkisinde de açı önemlidir.

- İkisinde de belirsizliklerin çözümü öldüren cinstendir...

- İkisinin de hayatı domine etme gücü vardır...

- İkisinde de problemler bitmez...

- İkisi de lise yıllarında birden bire uğraştırır hale gelir...

- İkisinin de yan etkileri baş ağrısı ve bezginliktir...

- İkisini de ne kadar laf etsek de hayatımızdan atamayız... Toplama işlemi kolay, çıkarma işlemi sıkıntı verici, çarpma uğraştırıcı, bölme mümkün değildir.

- İkisinin de bilinmeyen değerleri arttıkça cazibesi artar.

Çözülemediği zaman ikisi de inatla çözülmez.

- İkisinde de sevmezsen başarılı olamazsın. Fazladan akan musluklar ikisine de dert olur.

- İkisinde de işlem önceliği vardır. Parantez içinden başlanır.

Matematik yanılır, kadın asla yanılmaz!

- İkisinde de konular biriktiği zaman pişman eder.

- İkisinde de bir şeyi ararken başka bir şeye muvaffak olursun.

- İkisinde de etkisiz elemanlar ve yutan elemanlar vardır. İlişkinizin (çarpma, toplama) türüne bağlı. İkisi de pratik gerektirir.

- İkisi de ilgi alaka ister. Eğer konuyla ilgin ve alakan yoksa hiç uğraşmayacaksın.

- Bazen ikisini de çözdüğünüzü düşünürsünüz fakat bi bakarsınız bulduğunuz çözüm yanlıştır.

- İkisini de 7 yaşındayken anlamıyorsan, 70'inde de anlayamazsın.

- İkisinde de şıklardan gitmek olumlu sonuç verir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Roma'da bir banka soyguncusu, planladığı soygunu gerçekleştirmek için banka kapısından içeri girdi. Ancak, soygunu gerçekleştirmeden önce bir şeyler içmek için kafenin yolunu tutmaya karar verdi. Kafeye oturup kahvesini içerken, elindeki maskeyi ve tabancayı masada unuttu.

Bir süre sonra, kahve içmeye gelen polisler, masadaki tabancayı ve maskeyi fark etti. Polisler, soyguncunun masadan kalkıp çıkmaya çalıştığını gördüklerinde onu hemen yakaladı. Soyguncunun bu "unutkanlığı" yüzünden, planı gerçekleşmeden suya düştü.



TESPİTLİ YORUM

@thebuluj Arkadaşım aramış 10 dakika sonra geri döndüm.

"Aramışsın" diyorum "Kanka yolda yürüyodum artık eve geldim gerek kalmadı" diyo...



GÜLÜ YORUM

@hirwird Kediyle pencereden bakıyoruz, kuş geçince bana dönüp miyav diyor. Alamayız çocuğum, paramız yok.

@ayInnsen "Hayırlı olsunnnn" diye mesaj atmaktan ciğerlerim soldu.

Keşke bize de hayırlı olsa artık herhangi bi konu farketmez yeter ki bi şey olsun.