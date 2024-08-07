CHARLES Ponzi akıllı bir adamdı.

Ponzi İtalya'da doğdu ve 1903'te sadece 2.50 dolarla Amerika'ya taşındı. Deneyimli bir dolandırıcıydı ve hemen sihrini göstermeye başladı.

Bir ülkede uluslararası cevap kuponlarını (posta pulunun daha ucuz bir versiyonunu düşünün) satın alıp, daha sonra bunları başka bir ülkede daha pahalı pullarla değiştirecek bir şirket kurdu.

Bir işletme kurma hayalini gerçekleştirmek için Amerika'ya giden bir göçmen. Ama bu onun gerçek işi değildi… Bu iş, daha da kötü bir şeyin örtüsüydü sadece.

Ponzi yatırımcılara sadece birkaç hafta içinde yüzde 50 getiri vaat ederek gitti ve bunu başardı. İnsanlar buna inanamadı.

Bu imkansız. Dünyadaki hiçbir piyasa böyle getiriler üretemedi mi?

Ama "imkansız" Ponzi'nin sözlüğünde yoktu. Planı dahiyaneydi...

Diyelim ki biri 100 dolar yatırdı ve sonra bir sonraki kişi 200 dolar yatırdı. İkinci kişiden birinci kişiye 50 dolar verebilirsiniz. Birinci kişi yüzde 50 getiri elde etti.

Ponzi Planı doğdu.

Şirkete giderek daha fazla yatırımcı yatırım yaptı ve Ponzi parayı yeniden düzenlemeye devam etti.

Kendisine "İtalyan finans sihirbazı" lakabı takıldı.

Ponzi, zirvedeyken günde 1 milyon dolar kazanıyordu; ancak insanlar yatırım yapmayı bırakırsa parası biteceği ve planı çökeceği için getiri elde edemeyeceğini fark etti.

Ponzi, tüm parayla kaçmayı planladı. Ponzi'nin şirketi hakkında yazması için William McMasters adında bir halkla ilişkiler uzmanı tuttu, böylece izlerini örtebilirdi.

Ancak... McMasters, Ponzi'nin planlarını gördü...

McMasters'ın meşhur sözü:

"Adam finansal bir aptal.

Toplayamıyor bile..." McMasters düzenleyicilere haber verdi ve onlar da Ponzi'nin ofisine baskın düzenledi. Beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Günümüzde Ponzi şeması en yaygın dolandırıcılıklardan biridir ve insanların para için her şeyi yapabileceklerini göstermektedir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Utangaç insanlar kendileri hakkında başkalarına çok az şey söylerler, fakat bunu öyle bir şekilde yaparlar ki, diğer insanlar onları aslında düşündüklerinden daha iyi tanıdıklarına inanırlar.

Zihnimiz sıkıcı konuşmaları daha heyecanlı hale getirmek için çalışıyor.

Yeni araştırmalara göre fobiler, DNA aracılığıyla atalarımızdan bize aktarılan anılar olabilir.



TESPİTLİ YORUM

@augur_0 Erkek adam modadan anlamaz.

Annesinin aldıklarını sonra da karısının aldıklarını giyer.

Onları da yanlış kombinler, bir halt beceremez.



GÜLÜ YORUM

@onuncuyil Arkadaşım B12 iğnesini vurulmayı unutuyor.

Hayatımda bundan daha güzel bir hastalık-semptom ilişkisi görmedim.



ALKIŞLI YORUM

Anneannemin doktor torununun düğününe "Gösteririm, neyim var söyler" diye tahlillerini, raporlarını götürmesine kaç puan?