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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Uyku sersemliği
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 18 Temmuz 2024

Uyku sersemliği

OCAĞI yakıp üzerine çaydanlığı koymamak.
ÇAYDANLIĞI ocağa koyup altını yakmamak.
ÇAYDANLIĞIN içine çay koymayı unutup üzerine kaynayan suyu dökerek demlenmesini beklemek.
İKİ farklı çorabı ayaklara geçirmek, durumu işyerinde fark etmek.
GÖMLEĞİN koluna bacağını sokmaya çalışmak.
GARDROBUN açık kalmış üst kapağının köşesine, tek göz kapalı diğeri yarım açık vaziyette yürürken kafa atmak.
TELEFONUN alarmının çalınca, daha erken deyip 10 dakika ileri ayarlayacağına 1 saat geri ayarlamak, sonra bunu unutup bir sonraki sabah bir saat önce uyanmak.
DIŞ fırçasına diş macunu yerine sıvı sabun sıkmak.
DIŞ fırçasına babanın traş jelini sıkmak, yetmezmiş gibi dişlerini fırçalamaya çalışıp nasıl diş macunu almışlar diyerek söylenmek.
CEP telefonunun çalmasını alarmın çalması olarak düşünerek, sabah sabah sizi arayan arkadaşınızın suratına telefonu kapatmak.
ÇALAR saati telefon sanıp kulağa koymak.
DONLA çöp atmaya gitmek.
İÇ çamaşırını ters giymek.
BANYOYA gidip mal mal aynaya bakmak.
CEP telefonunu televizyon kumandası olarak kullanmaya çalışmak ve kanal değişmeyince sinirlenmek.
RUJU allık niyetine yanaklara bir iki parça kondurup, onu yaymadan sokağa çıkmak.
ÜÇLÜ prizin kablosuna takılıp yere çakılmak.
HAFTA sonu da dahil geç kaldım psikolojisiyle kendini yataktan atmak, çoğu zaman yuvarlanmak.
OTOBÜSÜN akbiline işe giriş kartını basmak.
METRONUN girişindeki turnikeye akbil giriş kartını basmaya çalışmak.
TUVALETE gidiyorum diye evin dış kapısını açıp...
Gerisi malum.
PİJAMA değiştirmek için çıkarılan pijamaları tekrar giymek.
TUVALETİ ararken her odaya girip en sonunda tuvaleti bulmak.
TUVALETE gidildiğinde otururken tekrar uyumak.
KARINIZA sabah kalktığınızda "Sen kimsin?" diye sormak.
BİNDİĞİN otobüsün şoförüne nereye gittiğini sormak.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2007'de İspanya'da bir fotoğraf çekimi yapıldı. Futbol efsanesi Lionel Messi'ye kucağına alması için bir bebek verildi. UNICEF için bir tür yardım etkinliğiydi.
Messi'nin kucağında tuttuğu bebek, daha iyi bir hayat için ülkelerinden kaçan genç mültecilerin İspanya'daki çocuğuydu. 16 yıl ileri saralım ve bebek artık genç bir adam.
Ve fotoğraf çekimi sırasında onu tutan adam gibi, kendisi de harika bir futbolcu oldu.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, şimdi İspanya milli takımında oynuyor. Adı mı? Lamine Yamal...

TESPİTLİ YORUM
@sadececivcik En sevdiğim meyve mango çünkü man go yani erkek git.

GÜLÜ YORUM
@hopehero3 Kanada'da direksiyon dersi aldım hoca kavşaklarda niye yavaşlayıp etrafı kontrol ettiğimi soruyo hocam diğer araçlar durmazsa çarpar diyorum niye durmasınlar onlar için stop tabelası var diyor.

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