BEN neyim senin için?

Hayri lütfen bana söyler misin, senin için kimim ben?

SENDEN bir çocuğum olsun istiyorum Nejat.

Evlenmemiz şart diil.

ANNEM seninle tanışmak istiyor Haydar?

Canım ne var bir gelip merhaba desen?

SENİNLE bir koltuğa uzanıp filmler seyretmek istiyorum Mahfi?

KESİNLİKLE evlenmeyi düşünmüyorum. Evlilik bana göre değil Hikmet.

BABAM "Artık görüşmeyeceksin o çapulcuyla" dedi Tarık?

BENİ ne doktorlar ne mühendisler istedi bilsen?

Aklın durur yani. Ne o durgunlaştın Fevzi?

EVLENMEKTEN korkacak ne var Hidayet. Alt tarafı bir kağıt parçasından mı korkuyorsun?

BİZİM ilişkimizde eksik bir şey var ama nedir bulamıyorum Fırat?

BUGÜN kravatını ben bağlamak istiyorum Ferit?

NASIL, yaptığım kuzu kapamayı beğendin mi Talat? İstersen sana her gün yaparım.

EVLENMEK şart diil.

İlişkimize bir isim vermek istiyorum. Ne bileyim adını koyalım, tarif edelim yani.

BENİ tanıştırırken kız arkadaşım demenden bıktım.

Asker arkadaşım gibi kız arkadaşım. Ne demek şimdi bu. Git başımdan Hüseyin?

YO YO, diş fırçam çantamda kalsın. Senin banyonda ne işi var? Lütfen ısrar etme Şafak!

EH madem istiyorsun, bu eve de bir tane alırım.

Bir tane senin evinde olur bir tane benim evimde.

HAYATIIIIIM, maçın başladı gel... Sana içecek açtım. Çerez filan?

SOYADIN çok güzelmiş Ertan? Dikkat ettin mi benim ismimle de çok kafiyeli oluyor.

DEĞİŞEN ne olabilir ki Sinan? Biz seninle zaten evli gibi yaşıyoruz.

BAK ne diyicem. Bir akşam yemek yapayım.

Annenler de gelsin?

HAYATLA ilgili planların nedir İbrahim?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD Başkanı Ronald Reagan, lisedeyken cankurtarandı.

77 hayat kurtardığı kabul edilir.

Ortaçağlarda insanlar sol testisten gelen spermin kız ürettiğine inanıyorlardı.

Sadece erkek çocuk isteyen erkekler spermi aldırıyordu.

İsviçre, Lihtenştayn'ı yanlışlıkla 3 kez işgal etti.

İngilizce bir zamanlar "halkın" dili iken, İngiliz elitleri Fransızca konuşuyordu.



TESPİTLİ YORUM

@mochavellli Bardakta mısır yiyen eşiyle birlikte caddede gezerken boks makinesine attığı vasat yumruk yüzünden elini sakatlayıp bir de hanımdan azar yiyen memur sıkıntısı çöktü.



GÜLÜ YORUM

@distimik Bugün yorgunluk/ dalgınlıkla 15 aylık bebeğe "Karnın ağrıyor mu?" diye sordum muayene ederken. Annesi de diyor ki "Daha yeni konuşmaya başladı, her kelimeyi söyleyemiyor."



ALKIŞLI YORUM

Bir gün sabahın köründe otobanda gidiyoruz, emniyet şeridinde iki tane at koşturuyor, arkasında da bir tane ekip otosu. Aynen şu anonsu yapıyor, "Düüürrşşşttt düüüürrrrşşşştt..."