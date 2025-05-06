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Google Türkiye'de 2025 yılında en çok aranan soru tipi keywordler

2025 yılında Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da en çok hangi soru tiplerinde arama yaptığına dair dikkat çekici bir araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:13
Google Türkiye’de 2025 yılında en çok aranan soru tipi keywordler

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2025 yılında Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da en çok hangi soru tiplerinde arama yaptığına dair dikkat çekici bir araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu analiz, SEO ve dijital pazarlama dünyasında içerik üreticilerine yol gösterecek türden önemli veriler sunuyor.

Bu çalışma, Türkiye'nin önde gelen SEO ajanslarından SEOArt tarafından hazırlanmıştır.
Kullanıcıların bilgi arayışındaki eğilimleri ve davranış kalıplarını ortaya koyarak, içerik üretiminde stratejik avantaj sağlamayı hedefler.

METODOLOJİ

SEOArt ekibi tarafından gerçekleştirilen bu araştırma;

  • Google Keyword Planner
  • Semrush
  • Ahrefs

gibi kaynaklardan alınan verilerle oluşturuldu.

Anahtar kelimeler, soru tipi bazında (örn. "ne", "nasıl", "kaç" vb.) sınıflandırıldı ve sorguların aylık arama hacmi + niyeti (informational, navigational vb.) analiz edildi.

1. "NE" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

"Ne" ile başlayan aramalar, 2025 yılında en yüksek arama hacmine sahip soru tipi olarak öne çıktı. Özellikle ekonomi ve sağlık gibi temel yaşam alanlarına dair meraklar bu tipte toplanıyor.

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

ceyrek altin ne kadar

2.240.000

Navigational

gram altın ne kadar

1.830.000

Informational

dolar ne kadar

1.220.000

Informational, Navigational

euro ne kadar

823.000

Informational

mide ağrısına ne iyi gelir

550.000

Informational

tam altın ne kadar

550.000

Informational

yarım altın ne kadar

550.000

Informational

altılı ne verir

368.000

Informational

asgari ücret ne kadar

246.000

Informational

crp nedir

201.000

Informational

  • Analiz: Ekonomiyle ilgili terimler ("çeyrek altın ne kadar", "dolar ne kadar") belirgin şekilde öne çıkıyor.
  • Kullanıcılar hem fiyat takibi hem de bilgi edinme amacıyla bu sorguları yapıyor.
  • "Ne" tipi, kullanıcıların anlık bilgiye ihtiyaç duydukları anlarda tercih ettikleri bir yapıdır.
2. "KAÇ" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

"Kaç" ile başlayan aramalar genellikle sayısal bilgi, ücret, yaş, süre ve sınırlar hakkında yapılan aramalardır. 2025'te bu tip aramaların büyük kısmı kamu hizmetleri, maaşlar ve yaş kriterleri üzerine oldu.

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

dolar kaç tl

4.090.000

Informational, Navigational

euro kaç tl

2.240.000

Informational

1 dolar kaç tl

1.000.000

Informational

100 dolar kaç tl

1.000.000

Informational

100 euro kaç tl

823.000

Informational

50 euro kaç tl

673.000

Informational

1 euro kaç tl

550.000

Informational

saat kaç

550.000

Navigational

50 dolar kaç tl

450.000

Informational

20 euro kaç tl

368.000

Informational

Analiz:

  • "dolar kaç tl" ve "saat kaç" gibi sorgular öne çıkıyor.
  • Kamusal kararların halk üzerindeki etkisi, arama hacimlerine doğrudan yansıyor.
  • Bu tip aramalar içerik üreticileri için infografik veya tablo temelli anlatımlar için ideal fırsatlar sunuyor.

3. "NASIL" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

"Nasıl" ile başlayan sorgular, kullanıcıların çözüm aradığı konuları doğrudan yansıtır. YouTube içeriklerinin ve blog yazılarının temelini bu aramalar oluşturur.

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

abdest nasıl alınır

368.000

Informational

namaz nasıl kılınır

110.000

Informational

sabah namazı nasıl kılınır

110.000

Informational

teheccüd namazı nasıl kılınır

110.000

Informational

teravih namazı nasıl kılınır

110.000

Informational

yatsı namazı nasıl kılınır

110.000

Informational

akşam namazı nasıl kılınır

74.000

Informational

cenaze namazı nasıl kılınır

74.000

Informational

cuma namazı nasıl kılınır

74.000

Informational

ejderhanı nasıl eğitirsin

74.000

Informational

ANALİZ:

  • Pratik bilgi ihtiyacı çok yüksek.
  • Dini konularla ilgili aramalar oldukça yaygın.
  • İçerik üreticileri için rehber ve öğretici formatlar açısından zengin bir alan.

4. "NEDEN" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

2025 yılında "neden" ile başlayan aramalar, kullanıcıların özellikle fiziksel rahatsızlıklarını ve günlük yaşamda karşılaştıkları durumların sebeplerini öğrenme isteğini yansıttı. Listeye bakıldığında bu tip sorguların neredeyse tamamı bedensel sağlık belirtilerinin nedenleriyle ilgili.

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

baş dönmesi neden olur

74.000

Informational

bel ağrısı neden olur

60.500

Informational

mide bulantısı neden olur

49.500

Informational

tansiyon neden düşer

49.500

Informational

youtube neden açılmıyor

49.500

Informational

baş ağrısı neden olur

40.500

Informational

burun kanaması neden olur

40.500

Informational

egzama neden olur

40.500

Informational

hıçkırık neden olur

40.500

Informational

sırt ağrısı neden olur

40.500

Informational

Analiz:

  • Bu sorgular açıkça gösteriyor ki, kullanıcılar bir belirti ortaya çıktığında ilk olarak Google'a başvuruyor.
  • Sağlık alanında semptom-temelli bilgi arayışı son derece yoğun. Bu da "neden" sorularının büyük bölümünün "bedensel uyarıların kaynağı ne olabilir?" üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.
  • Öne çıkan sorguların %90'ı doğrudan fiziksel rahatsızlıkla ilgili. Bu da sağlıkla ilgili içerik üreticileri için çok net bir yön veriyor:
    • "Neden olur?" içerikleri, özellikle semptom başlığıyla desteklenirse, yüksek trafik potansiyeli taşır.
    • Tıbbi doğruluğu olan, sade, kısa ama güven verici içerikler bu tür aramalarda en iyi sonucu verir.
5. "NE ZAMAN" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

Zaman odaklı sorular, kullanıcıların olayların tarihini merak ettiğini gösterir. Genellikle resmi süreçler, sınavlar, yayınlar ve doğa olaylarıyla ilgilidir.

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

kurban bayramı ne zaman

1.220.000

Informational

ramazan bayramı ne zaman

1.000.000

Informational

anneler günü ne zaman

550.000

Informational

babalar günü ne zaman

550.000

Informational

bayram ne zaman

550.000

Informational

15 tatil ne zaman

450.000

Informational

galatasaray maçı ne zaman

450.000

Informational

okullar ne zaman kapanacak

450.000

Informational

okullar ne zaman açılıyor

368.000

Informational

kadir gecesi ne zaman

246.000

Informational

Analiz:

  • "Bayram ne zaman?", "Ne zaman açıklanacak?" türü sorular zirvede.
  • İçerik üreticileri için takvim odaklı içeriklerin yüksek potansiyeli var.
6. "KİM", "NEREDE" VE "HANGİSİ" İLE BAŞLAYAN ARAMALAR

Bu üç soru tipi daha spesifik bilgi isteyen kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Yer, kişi veya karşılaştırma odaklı ihtiyaçlar öne çıkıyor.

"Hangisi" soru tipi aramaları:

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

en iyi demir ilacı hangisi

9.900

Informational, Commercial

en tehlikeli romatizma hangisi

9.900

Informational

en ağır kemoterapi hangisi

8.100

Informational

en iyi doğum kontrol hapı hangisi

8.100

Informational, Commercial

en iyi mide koruyucu ilacı hangisidir

8.100

Informational, Commercial

en iyi robot süpürge hangisi

8.100

Informational, Commercial

15 bin lira promosyon veren banka hangisi

6.600

Informational

hangisi milli cemiyetlerden biridir

6.600

Informational

verilen genotiplerden hangisi hemofili hastası olur

6.600

Informational

verilenlerden hangisi asit baz tepkimesi değildir

6.600

Informational

Bu tip sorgular, kullanıcıların karşılaştırma yaparak karar vermek istediği durumlarda öne çıktı. Özellikle sağlık ve teknoloji ürünleri dikkat çekici.

Kullanıcılar "en iyi" ifadeleriyle başlayan karşılaştırmalı sorgularda açıkça ürün tavsiyesi veya satın alma kararı arıyor. İçerik üreticileri için affiliate (satış ortaklığı) sayfaları veya uzman incelemeleri için verimli bir alan.

"Kim" soru tipi aramaları:

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

survivor kim elendi

368.000

Informational

masterchef kim elendi

301.000

Informational

kim milyoner olmak ister

110.000

Informational

kimler geldi kimler geçti

74.000

Informational

survivor kim kazandı

49.500

Informational

fitre kimlere verilir

33.100

Informational

zekat kimlere verilir

33.100

Informational

zekat kimlere verilmez

33.100

Informational

Veriler, kullanıcıların güncel TV programlarını takip ettiğini ve özellikle yarışma sonuçlarına büyük ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

"Kim elendi?" ve "kim kazandı?" gibi sorgular hem anlık trafik hem de sosyal medya ile eş zamanlı içerikler açısından yüksek potansiyele sahip. Gündeme oynayan içeriklerin halen etkili olduğu bir başka gösterge.

"Nerede" soru tipi aramaları:

Kelime

Aylık Ortalama Aranma Hacmi

Arama Niyeti

otobüsüm nerede

673.000

Transactional

az önce deprem nerede oldu son dakika

135.000

Transactional

41 nerenin plakası

110.000

Informational

galatasaray fenerbahçe nerede izlenir

110.000

Informational

27 nerenin plakası

90.500

Informational

33 nerenin plakası

90.500

Informational

47 nerenin plakası

90.500

Informational

63 nerenin plakası

90.500

Informational

atus otobüs nerede

74.000

Navigational

en yakın eczane nerede

74.000

Commercial

Kullanıcılar, özellikle konum bilgisi, plaka sorgusu ve yayın izleme lokasyonları gibi ihtiyaçlarında Google'a yönelmiş durumda.

Özellikle "otobüsüm nerede" gibi yüksek hacimli sorgular, mobil uygulamaların ve yerel hizmet sağlayıcıların Google aramalarında ciddi bir trafik çektiğini gösteriyor. Lokal SEO stratejileri açısından önemli bir sinyal.

SONUÇ

seoart.com tarafından yürütülen bu analiz, 2025'te Türkiye'de arama motoru kullanıcılarının bilgiye nasıl ulaştığını ortaya koyuyor.

"Ne" ve "nasıl" gibi soru tipleri yüksek hacimleriyle dikkat çekerken, "neden" ve "hangisi" gibi daha detaylı sorgular da içerik üreticilerine özgün içerik üretme fırsatı sundu.

Bu veriler; dijital yayıncılar, SEO uzmanları ve içerik stratejistleri için, hangi soru biçimlerinin daha fazla talep gördüğünü ve hangi konuların öne çıktığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İçerik üreticilerine not:

SEOArt'ın bu araştırmasından elde edilen bulgular, yalnızca güncel arama davranışlarını değil, aynı zamanda gelecekte hangi içerik türlerinin öne çıkacağını da öngörmek açısından büyük önem taşıyor.




Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.

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