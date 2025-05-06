Google Türkiye’de 2025 yılında en çok aranan soru tipi keywordler

2025 yılında Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da en çok hangi soru tiplerinde arama yaptığına dair dikkat çekici bir araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.



Bu analiz, SEO ve dijital pazarlama dünyasında içerik üreticilerine yol gösterecek türden önemli veriler sunuyor.

Bu çalışma, Türkiye'nin önde gelen SEO ajanslarından SEOArt tarafından hazırlanmıştır.

Kullanıcıların bilgi arayışındaki eğilimleri ve davranış kalıplarını ortaya koyarak, içerik üretiminde stratejik avantaj sağlamayı hedefler.

SEOArt ekibi tarafından gerçekleştirilen bu araştırma;

Google Keyword Planner

Semrush

Ahrefs

gibi kaynaklardan alınan verilerle oluşturuldu.

Anahtar kelimeler, soru tipi bazında (örn. "ne", "nasıl", "kaç" vb.) sınıflandırıldı ve sorguların aylık arama hacmi + niyeti (informational, navigational vb.) analiz edildi.

"Ne" ile başlayan aramalar, 2025 yılında en yüksek arama hacmine sahip soru tipi olarak öne çıktı. Özellikle ekonomi ve sağlık gibi temel yaşam alanlarına dair meraklar bu tipte toplanıyor.

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti ceyrek altin ne kadar 2.240.000 Navigational gram altın ne kadar 1.830.000 Informational dolar ne kadar 1.220.000 Informational, Navigational euro ne kadar 823.000 Informational mide ağrısına ne iyi gelir 550.000 Informational tam altın ne kadar 550.000 Informational yarım altın ne kadar 550.000 Informational altılı ne verir 368.000 Informational asgari ücret ne kadar 246.000 Informational crp nedir 201.000 Informational

Analiz: Ekonomiyle ilgili terimler ("çeyrek altın ne kadar", "dolar ne kadar") belirgin şekilde öne çıkıyor.

Kullanıcılar hem fiyat takibi hem de bilgi edinme amacıyla bu sorguları yapıyor.

"Ne" tipi, kullanıcıların anlık bilgiye ihtiyaç duydukları anlarda tercih ettikleri bir yapıdır.

"Kaç" ile başlayan aramalar genellikle sayısal bilgi, ücret, yaş, süre ve sınırlar hakkında yapılan aramalardır. 2025'te bu tip aramaların büyük kısmı kamu hizmetleri, maaşlar ve yaş kriterleri üzerine oldu.

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti dolar kaç tl 4.090.000 Informational, Navigational euro kaç tl 2.240.000 Informational 1 dolar kaç tl 1.000.000 Informational 100 dolar kaç tl 1.000.000 Informational 100 euro kaç tl 823.000 Informational 50 euro kaç tl 673.000 Informational 1 euro kaç tl 550.000 Informational saat kaç 550.000 Navigational 50 dolar kaç tl 450.000 Informational 20 euro kaç tl 368.000 Informational

Analiz:

"dolar kaç tl" ve "saat kaç" gibi sorgular öne çıkıyor.

Kamusal kararların halk üzerindeki etkisi, arama hacimlerine doğrudan yansıyor.

Bu tip aramalar içerik üreticileri için infografik veya tablo temelli anlatımlar için ideal fırsatlar sunuyor.

"Nasıl" ile başlayan sorgular, kullanıcıların çözüm aradığı konuları doğrudan yansıtır. YouTube içeriklerinin ve blog yazılarının temelini bu aramalar oluşturur.

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti abdest nasıl alınır 368.000 Informational namaz nasıl kılınır 110.000 Informational sabah namazı nasıl kılınır 110.000 Informational teheccüd namazı nasıl kılınır 110.000 Informational teravih namazı nasıl kılınır 110.000 Informational yatsı namazı nasıl kılınır 110.000 Informational akşam namazı nasıl kılınır 74.000 Informational cenaze namazı nasıl kılınır 74.000 Informational cuma namazı nasıl kılınır 74.000 Informational ejderhanı nasıl eğitirsin 74.000 Informational

ANALİZ:

Pratik bilgi ihtiyacı çok yüksek.

Dini konularla ilgili aramalar oldukça yaygın.

İçerik üreticileri için rehber ve öğretici formatlar açısından zengin bir alan.

2025 yılında "neden" ile başlayan aramalar, kullanıcıların özellikle fiziksel rahatsızlıklarını ve günlük yaşamda karşılaştıkları durumların sebeplerini öğrenme isteğini yansıttı. Listeye bakıldığında bu tip sorguların neredeyse tamamı bedensel sağlık belirtilerinin nedenleriyle ilgili.

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti baş dönmesi neden olur 74.000 Informational bel ağrısı neden olur 60.500 Informational mide bulantısı neden olur 49.500 Informational tansiyon neden düşer 49.500 Informational youtube neden açılmıyor 49.500 Informational baş ağrısı neden olur 40.500 Informational burun kanaması neden olur 40.500 Informational egzama neden olur 40.500 Informational hıçkırık neden olur 40.500 Informational sırt ağrısı neden olur 40.500 Informational

Analiz:

Bu sorgular açıkça gösteriyor ki, kullanıcılar bir belirti ortaya çıktığında ilk olarak Google'a başvuruyor.

Sağlık alanında semptom-temelli bilgi arayışı son derece yoğun. Bu da "neden" sorularının büyük bölümünün "bedensel uyarıların kaynağı ne olabilir?" üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

Öne çıkan sorguların %90'ı doğrudan fiziksel rahatsızlıkla ilgili. Bu da sağlıkla ilgili içerik üreticileri için çok net bir yön veriyor: "Neden olur?" içerikleri, özellikle semptom başlığıyla desteklenirse, yüksek trafik potansiyeli taşır. Tıbbi doğruluğu olan, sade, kısa ama güven verici içerikler bu tür aramalarda en iyi sonucu verir.



Zaman odaklı sorular, kullanıcıların olayların tarihini merak ettiğini gösterir. Genellikle resmi süreçler, sınavlar, yayınlar ve doğa olaylarıyla ilgilidir.

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti kurban bayramı ne zaman 1.220.000 Informational ramazan bayramı ne zaman 1.000.000 Informational anneler günü ne zaman 550.000 Informational babalar günü ne zaman 550.000 Informational bayram ne zaman 550.000 Informational 15 tatil ne zaman 450.000 Informational galatasaray maçı ne zaman 450.000 Informational okullar ne zaman kapanacak 450.000 Informational okullar ne zaman açılıyor 368.000 Informational kadir gecesi ne zaman 246.000 Informational

Analiz:

"Bayram ne zaman?", "Ne zaman açıklanacak?" türü sorular zirvede.

İçerik üreticileri için takvim odaklı içeriklerin yüksek potansiyeli var.

Bu üç soru tipi daha spesifik bilgi isteyen kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Yer, kişi veya karşılaştırma odaklı ihtiyaçlar öne çıkıyor.

"Hangisi" soru tipi aramaları:

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti en iyi demir ilacı hangisi 9.900 Informational, Commercial en tehlikeli romatizma hangisi 9.900 Informational en ağır kemoterapi hangisi 8.100 Informational en iyi doğum kontrol hapı hangisi 8.100 Informational, Commercial en iyi mide koruyucu ilacı hangisidir 8.100 Informational, Commercial en iyi robot süpürge hangisi 8.100 Informational, Commercial 15 bin lira promosyon veren banka hangisi 6.600 Informational hangisi milli cemiyetlerden biridir 6.600 Informational verilen genotiplerden hangisi hemofili hastası olur 6.600 Informational verilenlerden hangisi asit baz tepkimesi değildir 6.600 Informational

Bu tip sorgular, kullanıcıların karşılaştırma yaparak karar vermek istediği durumlarda öne çıktı. Özellikle sağlık ve teknoloji ürünleri dikkat çekici.

Kullanıcılar "en iyi" ifadeleriyle başlayan karşılaştırmalı sorgularda açıkça ürün tavsiyesi veya satın alma kararı arıyor. İçerik üreticileri için affiliate (satış ortaklığı) sayfaları veya uzman incelemeleri için verimli bir alan.

"Kim" soru tipi aramaları:

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti survivor kim elendi 368.000 Informational masterchef kim elendi 301.000 Informational kim milyoner olmak ister 110.000 Informational kimler geldi kimler geçti 74.000 Informational survivor kim kazandı 49.500 Informational fitre kimlere verilir 33.100 Informational zekat kimlere verilir 33.100 Informational zekat kimlere verilmez 33.100 Informational

Veriler, kullanıcıların güncel TV programlarını takip ettiğini ve özellikle yarışma sonuçlarına büyük ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

"Kim elendi?" ve "kim kazandı?" gibi sorgular hem anlık trafik hem de sosyal medya ile eş zamanlı içerikler açısından yüksek potansiyele sahip. Gündeme oynayan içeriklerin halen etkili olduğu bir başka gösterge.

"Nerede" soru tipi aramaları:

Kelime Aylık Ortalama Aranma Hacmi Arama Niyeti otobüsüm nerede 673.000 Transactional az önce deprem nerede oldu son dakika 135.000 Transactional 41 nerenin plakası 110.000 Informational galatasaray fenerbahçe nerede izlenir 110.000 Informational 27 nerenin plakası 90.500 Informational 33 nerenin plakası 90.500 Informational 47 nerenin plakası 90.500 Informational 63 nerenin plakası 90.500 Informational atus otobüs nerede 74.000 Navigational en yakın eczane nerede 74.000 Commercial

Kullanıcılar, özellikle konum bilgisi, plaka sorgusu ve yayın izleme lokasyonları gibi ihtiyaçlarında Google'a yönelmiş durumda.

Özellikle "otobüsüm nerede" gibi yüksek hacimli sorgular, mobil uygulamaların ve yerel hizmet sağlayıcıların Google aramalarında ciddi bir trafik çektiğini gösteriyor. Lokal SEO stratejileri açısından önemli bir sinyal.

seoart.com tarafından yürütülen bu analiz, 2025'te Türkiye'de arama motoru kullanıcılarının bilgiye nasıl ulaştığını ortaya koyuyor.

"Ne" ve "nasıl" gibi soru tipleri yüksek hacimleriyle dikkat çekerken, "neden" ve "hangisi" gibi daha detaylı sorgular da içerik üreticilerine özgün içerik üretme fırsatı sundu.

Bu veriler; dijital yayıncılar, SEO uzmanları ve içerik stratejistleri için, hangi soru biçimlerinin daha fazla talep gördüğünü ve hangi konuların öne çıktığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İçerik üreticilerine not:

SEOArt'ın bu araştırmasından elde edilen bulgular, yalnızca güncel arama davranışlarını değil, aynı zamanda gelecekte hangi içerik türlerinin öne çıkacağını da öngörmek açısından büyük önem taşıyor.