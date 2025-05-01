Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

Canalys'in açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek akıllı telefon sevkiyat raporu, yalnızca liderlik mücadelesini değil, markalar arası büyüme ve düşüşleri de gözler önüne serdi. Apple, yıllık bazda %13'lük etkileyici bir artış yakalayarak Android üreticilerine gözdağı verirken; Oppo, %9'luk düşüşle ilk beş içinde en çok kayıp yaşayan marka oldu.

📌 PAZARIN LİDERİ YİNE SAMSUNG Samsung, 60.5 milyon sevkiyatla %20 pazar payını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Apple ise 55 milyon adetle %19 pazar payına ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Yıllık bazda en büyük artışı Apple gösterdi ve sevkiyatlarını %13 oranında artırdı.

Marka Q1 2025 (milyon) Pazar Payı Q1 2024 (milyon) Pazar Payı Yıllık Değişim Samsung 60.5 20% 60.0 20% +1% Apple 55.0 19% 48.7 16% +13% Xiaomi 41.8 14% 40.7 14% +3% vivo 22.9 8% 21.4 7% +7% Oppo 22.7 8% 25.0 8% -9% Diğer 94.0 32% 100.5 34% -6%

🌍 BÖLGELERE GÖRE PAZARDAKİ HAREKETLİLİK Canalys'in raporuna göre bazı pazarlarda toparlanma sinyalleri görülse de genel tablo durağan kaldı. Çin ve ABD pazarları güçlü büyüme gösterirken,

Hindistan , Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde tüketicilerin daha temkinli davrandığı görüldü.

Avrupa'da ise 2024'teki yüksek sevkiyatlar sonucu oluşan stok fazlası ve AB'nin 2025'te uygulamaya koyacağı "ekotasarım yönetmeliği" piyasayı yavaşlattı.