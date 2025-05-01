Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

Canalys'in açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek akıllı telefon sevkiyat raporu, yalnızca liderlik mücadelesini değil, markalar arası büyüme ve düşüşleri de gözler önüne serdi. Apple, yıllık bazda %13'lük etkileyici bir artış yakalayarak Android üreticilerine gözdağı verirken; Oppo, %9'luk düşüşle ilk beş içinde en çok kayıp yaşayan marka oldu.
📌 PAZARIN LİDERİ YİNE SAMSUNG
Samsung, 60.5 milyon sevkiyatla %20 pazar payını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Apple ise 55 milyon adetle %19 pazar payına ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Yıllık bazda en büyük artışı Apple gösterdi ve sevkiyatlarını %13 oranında artırdı.
|Marka
|Q1 2025 (milyon)
|Pazar Payı
|Q1 2024 (milyon)
|Pazar Payı
|Yıllık Değişim
|Samsung
|60.5
|20%
|60.0
|20%
|+1%
|Apple
|55.0
|19%
|48.7
|16%
|+13%
|Xiaomi
|41.8
|14%
|40.7
|14%
|+3%
|vivo
|22.9
|8%
|21.4
|7%
|+7%
|Oppo
|22.7
|8%
|25.0
|8%
|-9%
|Diğer
|94.0
|32%
|100.5
|34%
|-6%
🌍 BÖLGELERE GÖRE PAZARDAKİ HAREKETLİLİK
Canalys'in raporuna göre bazı pazarlarda toparlanma sinyalleri görülse de genel tablo durağan kaldı.
Çin ve ABD pazarları güçlü büyüme gösterirken,
Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde tüketicilerin daha temkinli davrandığı görüldü.
Avrupa'da ise 2024'teki yüksek sevkiyatlar sonucu oluşan stok fazlası ve AB'nin 2025'te uygulamaya koyacağı "ekotasarım yönetmeliği" piyasayı yavaşlattı.
🇺🇸 ABD'DE APPLE HIZLI SEVKİYAT YAPTI
ABD'de Apple, özellikle yaz aylarında yürürlüğe girecek vergi tarifelerinden etkilenmemek için sevkiyatlarını öne çekti. Bu durum kısa vadede avantaj sağlasa da uzun vadede uygun fiyatlı modellerde baskı yaratabilir.
🔮 İKİNCİ ÇEYREK İÇİN BEKLENTİLER
Canalys analistlerine göre, ikinci çeyrekte stok seviyelerindeki azalma ve yeni model lansmanları sayesinde kısmi bir toparlanma bekleniyor. Özellikle 200-400 dolar arası orta segmentte rekabetin oldukça sert geçeceği belirtiliyor. Küresel ticaret gerilimlerinin artması ise markaları yerel üretime yönlendirebilir.