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Samsung Apple'ı yine geride bıraktı! 2025'te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

Dünyaca ünlü teknoloji araştırma şirketi Canalys, 2025 yılının ilk çeyreğine ait küresel akıllı telefon sevkiyat verilerini paylaştı. Ocak-Mart döneminde toplam 296,9 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:14
Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

Canalys'in açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek akıllı telefon sevkiyat raporu, yalnızca liderlik mücadelesini değil, markalar arası büyüme ve düşüşleri de gözler önüne serdi. Apple, yıllık bazda %13'lük etkileyici bir artış yakalayarak Android üreticilerine gözdağı verirken; Oppo, %9'luk düşüşle ilk beş içinde en çok kayıp yaşayan marka oldu.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

📌 PAZARIN LİDERİ YİNE SAMSUNG

Samsung, 60.5 milyon sevkiyatla %20 pazar payını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Apple ise 55 milyon adetle %19 pazar payına ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Yıllık bazda en büyük artışı Apple gösterdi ve sevkiyatlarını %13 oranında artırdı.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı
Marka Q1 2025 (milyon) Pazar Payı Q1 2024 (milyon) Pazar Payı Yıllık Değişim
Samsung 60.5 20% 60.0 20% +1%
Apple 55.0 19% 48.7 16% +13%
Xiaomi 41.8 14% 40.7 14% +3%
vivo 22.9 8% 21.4 7% +7%
Oppo 22.7 8% 25.0 8% -9%
Diğer 94.0 32% 100.5 34% -6%

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

🌍 BÖLGELERE GÖRE PAZARDAKİ HAREKETLİLİK

Canalys'in raporuna göre bazı pazarlarda toparlanma sinyalleri görülse de genel tablo durağan kaldı.

  • Çin ve ABD pazarları güçlü büyüme gösterirken,

  • Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde tüketicilerin daha temkinli davrandığı görüldü.

  • Avrupa'da ise 2024'teki yüksek sevkiyatlar sonucu oluşan stok fazlası ve AB'nin 2025'te uygulamaya koyacağı "ekotasarım yönetmeliği" piyasayı yavaşlattı.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

🌍 AFRİKA VE ORTA DOĞU'DA SÜRPRİZ BÜYÜME

Afrika pazarı, Vivo ve Honor gibi markaların agresif genişleme stratejileriyle canlandı. Honor'un bazı bölgelerde rekor seviyede büyüme kaydettiği belirtiliyor.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

🇺🇸 ABD'DE APPLE HIZLI SEVKİYAT YAPTI

ABD'de Apple, özellikle yaz aylarında yürürlüğe girecek vergi tarifelerinden etkilenmemek için sevkiyatlarını öne çekti. Bu durum kısa vadede avantaj sağlasa da uzun vadede uygun fiyatlı modellerde baskı yaratabilir.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

🔮 İKİNCİ ÇEYREK İÇİN BEKLENTİLER

Canalys analistlerine göre, ikinci çeyrekte stok seviyelerindeki azalma ve yeni model lansmanları sayesinde kısmi bir toparlanma bekleniyor. Özellikle 200-400 dolar arası orta segmentte rekabetin oldukça sert geçeceği belirtiliyor. Küresel ticaret gerilimlerinin artması ise markaları yerel üretime yönlendirebilir.

Samsung Apple’ı yine geride bıraktı! 2025’te en çok satılan akıllı telefon markaları açıklandı

Fotoğraflar: AA