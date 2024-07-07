ERKEKLER daha iyi akılcı ve mantıksal tavsiyelerde bulunurken, kadınlar daha iyi duygusal ve uygulanabilir tavsiyelerde bulunurlar.

ÇEKİCİ bir kadın mı görüyor? Onu görecektir.

Çoğunlukla, ciddi bir ilişki içindeyse bunun hiçbir anlamı yoktur.

BİR erkeğin annesiyle yaşadığı ilişki büyük bir ipucudur. Bir erkek annesini ciddiye almıyorsa veya ona iyi davranmıyorsa tatlım, onunla hiçbir şansın yok. Annesine saygı gösteremeyen bir erkek buna değmez. Elbette annelerini körü körüne takip eden veya tacizci anneleri olan erkekler hariç.

ERKEKLER kendilerine kolay gelen şeylere değer vermezler.

Erkekler kendilerine kolayca erişilebilen şeylere değer vermezler. Erkekler herkesin erişebildiği şeylere saygı göstermezler. Çiftleşmek için kovalamak erkek türünde son derece doğaldır. İlişki eğlencelidir, ancak kur yapmak da öyledir.

İLK aşamalarda ona açık bir kitap değil, bir gizem olun.

Yavaş yavaş aşık olduktan sonra, ancak o zaman ona belirli haklar verin.

BİRÇOK erkek, saf kalpleriyle sevdikleri o tek kadından asla vazgeçmeyecektir.

Tanışacağınız birçok erkek, kadınlarına sadık ve bağlı olacak ve sizin ilerlemelerinizi reddedecektir. Evet, varlar.

ERKEKLER, kesinlikle nefret ettikleri bir işte çalışmaktan veya para kazanmaktan nefret edebilirler; ama bunu hayatlarının geri kalanında yapmaya devam ederler, çünkü geçindirmeleri gereken bir aileleri vardır.

HİÇ kimse bir oğula anne babasını desteklemek isteyip istemediğini sormaz.

Birçok ebeveyn tacizci ve kontrolcü olmuştur veya belki de oğul kendi başına maddi olarak iyi durumda değildir.

Yeteneklerinin ötesinde iyi veya kötü bir oğul olmak, bir erkeğin psikolojisine doğumundan itibaren yerleşmiştir.

NE kadar modern ve eğitimli olurlarsa olsunlar, ciddi sevgilileriyle buluştuklarında hesabı ödeyen taraf olmayı severler.

İNSANLAR bir kere aşık olur, gerisi dünyalıktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Erkek kırlangıçkuyruk kelebeklerinin çiftleşme sırasında doğru pozisyon alabilmeleri için erkek üreme organlarında gözleri vardır.

Sünger Bob Kare Pantolon'daki ana karakterlerin her biri yedi ölümcül günahtan birinden esinlenmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@AslihanElif Hastayken ballı süt, nane limon, zencefil çayı, ıhlamur gibi şeyler başkası tarafından yapılıp içirilince iyileştiriyor; kendi kendinize yaparsanız işe yaramaz...



GÜLÜ YORUM

Çocukken bir mazgalın başına geçip ağlamaya başlardım. En fazla 5 dakika sonra birisi neden ağladığımı sorardı.

Ben de yaşlı gözlerle annemin verdiği ekmek parasını mazgala düşürdüğümü, eve ekmek almadan gidersem dayak yiyeceğimi hıçkıra hıçkıra anlatırdım. O yüreği dünyalara sığmayan tonton amca ya da teyze cebinden para çıkartır, hatta bazen, "Kendine de bir şeyler al, ağlama" diyerek daha fazlasını verirlerdi. Ben de aldığım parayla bakkala gider bir şeyler alır yerdim.