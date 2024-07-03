ÇORABIN kaçması durumunda bırakın dönerse sizindir dönmezse boşverin.

Benim şahsen sabahları teki kaçıyor. Arayıp arayıp bulamıyorum.

Sonuç olarak da artık kafama takmıyorum.

Aramızdaki ilişki o anda bitiyor.

Yani çorap değiştirir gibi değiştiriyorum.

Tabii ki konumuz bu geyik kısmının daha ötesinde kadınların çorabının kaçması.

Kadınları baskı ve kontrol altına almak için icat edildiğine inandığım naylon çorabın en ufacık bir pürüze takıldığında yol yol kaçıp iğrenç bir görüntü oluşturmasıdır. Zaten kaçsın diye o kadar ince, dayanıksız malzemeden üretildiğini ve kadınların habire yenisini satın almak durumunda bırakıldığına inanıyorum.

Önemli bir iş yemeğine giden kadının çorabının kaçmasında deprem, sel gibi afetlerde verilebilecek tepkileri verebilir.

Bunun için de kadınlar yanlarında renksiz oje bulundurarak bu durumu kurtarmasını bilir.

Daha çorap yeni giyilirken gerçekleşirse, kadınları çıldırtabilen durumdur. Yedek varsa çorap değiştirilir, yedek yoksa ruh haline ve kaçığın boyutuna göre ya gidip yenisi alınır ya da boşver gitsin denilip kaçık çorapla sokağa çıkar. Fark edip, uyaran olursa da "Aaa öyle mi?" denilip salağa yatar.

Ben tabii ki bu konuda sadece gözlemlerden gidiyorum.

Şahsi kanaatim daha doğrusu tavsiyem, bu durumda stresi gidermek için harika fırsattır, kaçan noktaya atın parmağı, iyice delin, yarıverin baştan aşağı. Rahatladınız mı, sorun yok madem.

Hem zaten kaçsın diye üretilmiş bir şey için dertlenmenin lüzumu yok.

Ha bizim erkeklerin yok mu tabii ki var.

Öyle öyle sık sık çorap değistirmek delikanlıyı çizeceğinden erkek adam bir çorabı giyer, ertesi gün yine giyer, daha sonraki gün ve günler de giyer... Artık nefes alamaz hâle gelen çorap bir gün sabaha doğru tek başına ya da eşiyle birlikte alır başını, kaçar.

Başka bir yönüyle de özellikle misafirliğe gidildi mi başımıza gelir. Özellikle biz bu duruma patates diyoruz.

Baş parmak pırtlar şekilde dımdızlak ortada kalır.

Böyle durumlarda ev sahibinden terlik isteyerek durum telafi edilir. Yok o da yoksa tuvalete koşulup çoraplar çıkartılır, çıplak ayakla kalarak bu işin üstesinden gelir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

"Balık yağmuru", yüzlerce balığın Honduras'ın Yoro kentine gökten yağdığı yıllık bir hava olayıdır.

Tembel hayvanlar yanlışlıkla bir ağacın dallarına tutunmak yerine kendi kollarına tutunurlar ve bu da ölümcül düşmelere yol açabilir.



TESPİTLİ YORUM

@Edebiyatcii01 Arkadaşlar evlenirsem KPSS'ye en az 3 defa girmiş biriyle evlenirim, çünkü o kadar sabır gösterip gayreti elden bırakmayan biri beni hiç bırakmaz...



GÜLÜ YORUM

@livaysderler Yeni anne olan arkadaşım gece kolunun üstündeki bebeğini KEDİ zannedip yataktan itmiş.



ALKIŞLI YORUM

Bulaşıkları makineden dolaplara yerleştirirken kayan servis tabağının altına, kırılıp da takımı bozmasın diye, düşmesini yumuşatırım bilinçsizliğiyle ayağımı uzattım. Tabağa ne mi oldu?

Kırılmadı tabii.

Sanki Messi'yim mübarek! Ayağımın üstüne 3 dikiş atıldı ama olsun; takım bozulmadı yaa!