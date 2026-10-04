İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞINIR VE TASFİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

MENKUL MALLAR SATIŞ İHALE İLANI

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü)

Aşağıda nitelikleri belirtilen, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunan ve yürütülen hizmetler kapsamında tasfiyesi istenen, hizmet dışı kalmış malzemelerin satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) AdresiBarbaros Mahallesi, Morsümbül Sokak, No:7-2A, Ataşehir/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası0 216 687 44 00 - 0216 687 44 06

c) Elektronik posta adresiistanbul@csb.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)https//istanbul.csb.gov.tr

2-İhalenin

a) Yapılacağı yerİstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr Fahri Atabey Cad. No: 76-78 Üsküdar /İSTANBUL İhale Salonu

3- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.1.1 Geçici Teminat; İsteklilerden alınacak geçici teminat bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat ve Katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

Türk Parası Olarak Yatırılacak geçici teminatlar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Emlak Katılım Bankası Küçükbakkalköy Şube Nezdindeki TR26 0021 1000 0005 2214 8000 02 IBAN nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının idareye sunulması gerekir, Teminat mektupların (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.

3.1.2 Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri;

3.1.3 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri;

3.1.4 Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nufus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Kamu Tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1.5 Vergi Levhası,

3.1.6 Söz konusu belgelerin her ihale için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

4 İhaleye ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Taşınır ve Tasfiye Şube Müdürlüğü Ahmediye Mh. Dr. Fahri Atabey Cd. No:76-7834672 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İhale Servisinde görülebilir.

5 Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat Hazineye irad kaydedilir.

6 Her türlü vergi, harç vb. alıcısına aittir.

7 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 İhale bilgileri internet adresimizdeki ( https://istanbul.csb.gov.tr/) "Duyurular" bölümünden takip edilebilir. İrtibat tel: 0 216 686 22 52. İlan olunur.

Sıra No Dosya No Cinsi Markası/Niteliği Bulunduğu Yer Miktarı Birimi Tahmini Birim Fiyat (TL) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Diğer Özellikler 1 15868523 Muhtelif Makina 1 Adet Etiketlendirme ve Numaralandırma Makinası Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No: 76 Arnavutköy 1 Adet 9.813.621,00 9.813.621,00 981.362,00 20.10.2026 11:10 Şartnamede Belirtilmiştir 2 15868762 Muhtelif Makina 1 Adet Etiketlendirme ve Numaralandırma Makinası Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No: 76 Arnavutköy 1 Adet 9.813.621,00 9.813.621,00 981.362,00 20.10.2026 11:20 Şartnamede Belirtilmiştir 3 15868452 Muhtelif Makina 1 Adet Etiketlendirme ve Numaralandırma Makinası Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No: 76 Arnavutköy 1 Adet 9.813.621,00 9.813.621,00 981.362,00 20.10.2026 11:30 Şartnamede Belirtilmiştir 4 15868494 Muhtelif Makina 1 Adet Etiketlendirme ve Numaralandırma Makinası Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No: 76 Arnavutköy 1 Adet 9.813.621,00 9.813.621,00 981.362,00 20.10.2026 11:40 Şartnamede Belirtilmiştir

Basın No: ILN02562015 #ilan.gov.tr