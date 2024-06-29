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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkek aşık olursa-2
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 29 Haziran 2024

Erkek aşık olursa-2

Aşk, beyinde pozitif duygularla ve rahatlatıcı etkilerle ilişkilendirilen kimyasalların salgılanması yoluyla fiziksel rahatsızlığı azaltan bir ağrı kesici görevi görebilir.
Aşk, partnerinin bakış açısına ve refahına önem verdiği için erkeği kendisinin daha iyi bir versiyonu olmaya motive eder. Olumlu değişikliklere ve kişisel gelişime yol açar.
Geleneksel olarak erkekler, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin beklentiler ve kahraman ve yararlı görülme arzusu nedeniyle partnerlerini sağlama ve koruma konusunda bir sorumluluk duygusu hissedebilirler.
Aşık bir adam partnerini etkilemek için yeteneklerini ve başarılarını sergileyebilir, görünümüne özel dikkat gösterebilir.
Bağlılığını ve sevgisini gösteren düşünceli jestler yapabilir.
Aşk, erkeğin kendisini geliştirmesi ve olumsuz alışkanlıklardan uzak durması için ilham verir.
Çünkü erkek partnerine daha iyi olabileceğini ve hayatında olumlu değişiklikler yapabileceğini gösterme arzusuyla hareket eder.
Aşkla ilgili yoğun duygular ve fizyolojik tepkiler muhakeme ve eleştirel düşünmeyi zayıflatabileceğinden, aşk sancıları çeken kişiler karakter dışı veya aptalca görünen davranışlarda bulunabilirler.
Aşık bir adam sahiplenici davranışlar sergileyebilir, partnerinin tüm dikkatini isteyebilir ve potansiyel rakiplerini kıskanabilir, ilişkilerine öncelik verme ve bağlılığını gösterme arzusuyla hareket edebilir.
Aşk, yoğun çekimden duygusal yakınlığa ve bağlılığa geçerek zamanla gelişir. İlişki büyüyüp geliştikçe daha derin ve daha kalıcı bir bağlantıya yol açar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Ortalama yetişkin insanın vücudunda iki ila dokuz kilo arasında bakteri bulunur.
Dünyadaki tüm karıncaların toplam ağırlığı, gezegendeki tüm insanların toplam ağırlığından daha fazladır.
2008 yılında yapılan bir ankette İngiliz gençlerin yüzde 58'i Sherlock Holmes'un gerçek bir erkek olduğunu düşünürken yüzde 20'si Winston Churchill'in olmadığını düşünüyordu.

TESPİTLİ YORUM
Erkek adam arabada şarkının nakaratı gelene kadar gaza basmaz.
Nakarat girince 30 saniyede 100 TL yakar sonra pişman olur.

GülüYorum
@plutoden Sisten dolayı uçuşum iptal edilmiş yolcular toplanmış karmaşanın içindeyim.
Arkadan bir abi diyor ki "Protesto edelim uçak kalksın", yanındaki amca da bağırıyor: Allah'ı mı protesto edeceksin sis var sis.

AlkışlıYorum
Köpek fobim olmasına rağmen, artan hırsızlıklar nedeniyle eve yavru köpek aldım, bir seneye büyür evimizi korur diye.
Köpeğimi çalan şahsiyet, senin Allah cezanı versin!

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