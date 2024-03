SOSYAL medyaları: Bu aslında bir kişi hakkında, kariyerinden, hoşlanıp hoşlanmadıklarına ve geçmişteki çoğu şeye kadar hemen hemen her şeyi anlatabilir.

DOKUNMA: Başka bir kişinin niyetini bilmek için yalnızca tek bir dokunuş yeterlidir.

HATALARI kabul edebilme yeteneği: Bu insanları bulmak çok zordur, ancak eğer bulunursa, o zaman aslında çok anlayışlı ve oldukça ayık kişiliklerdir.

DEDİKODU: Konuşmaları aslında düşünceli olduklarının göstergesi olabilir.

İŞÇİLERE ve garsonlara davranış biçimleri: Onlara kötü davranmaları aslında kaba ve terbiyesiz bir davranıştır.

GÖZ hareketleri aslında neredeyse her şeyi anlatabilir: Niyetlerini, uyanıklıklarını, güvenlerini, ilgilerini...

TOPLULUK önünde konuşmalar: Eğer sürekli olarak başkalarını herkesin önünde karalıyorlarsa, bu onların kendilerine olan saygısının düşük olduğu anlamına gelir.

DURUŞ: Oturma, ayakta durma ve yürüme şekilleri.

Her an kendi kendine konuşuyor. Eğer ayrılmadan önce mekanı kontrol ediyorlarsa bu onların uyanık olduğunu gösterir.

ŞARKI çalma listesi: Bu aslında kişinin duygusal açıdan ne kadar istikrarlı olduğunu gösterebilir.

ARKADAŞ çevresi: Birlikte vakit geçirmek istedikleri insan tipini gösterir.

ZOR veya planlanmamış durumlarda verdikleri tepki: Bu onların sabır düzeyini gösterir.

GÜLÜMSEME... Her sorunun cevabıdır. Kişi nasıl olursa olsun; gülümseme anahtardır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Aynaya baktığınızda gözlerinizin hareket ettiğini göremezsiniz.

Rüya gördüğümüzde yeni yüzler yaratmayız, sadece rastgele görülen yüzleri yansıtırız.

Sürekli hareket eden bir resmi kafanızda 3 saniyeden fazla hayal edemezsiniz.

Birisi sana göre değilse, burnun muhtemelen bilecektir.

Sıcak bir içecek tutmak, konuştuğunuz insanlarla aranızda sıcaklık ve samimiyet hissetmenizi sağlar.



TESPİTLİ YORUM

OTOBÜSE BİNERKEN:

Muavin: Koltuk numaranız?

Ben: 17 Muavin: Buyurun bu fişle bagajınızı alabilirsiniz.

İNERKEN:

Muavin: Hangisi senin abi?

Ben: Şu mavi olan.

Muavin: Al abi.

Ben: Eyvallah.



GÜLÜ YORUM

@gngrcg Lise sondayız, sevgili olalı birkaç gün olmuş ama utanıyoruz da hâlâ. Son ders bir şeyler karalıyor sıraya. Dedim "Kesin adımı yazıyor". Zil çaldı herkes gitti.

Ona da "Sen git benim işim var, sonra çıkarım" dedim. Amacım da sıranın fotoğrafını çekmek.

Bir baktım sırada SOSA yazıyor, JOSE SOSA!