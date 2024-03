DOĞASI gereği avcıdırlar. Bu yüzden sevdikleri kadınların peşinden koşmayı severler.

Onlara ihtiyaç duyulduğunu hissettirir.

SEVDİĞİ kadının ona ihtiyaç duyduğunu hissetmesi çok önemli bir şeydir. Aşık bir adam, kendisinden yardım isteyen sevgilisini görmezden gelemez. Sahip olduğu her şeyle sevdiği kişiyi kurtarmak için büyük çaba sarf edecektir.

LÜTFEN, arada bir onların duygularını dinleyin, buna dahil olmasanız bile.

Başkasına aşık olan bir erkek, bir kadına göre daha savunmasız olacaktır ve güvensizliklere maruz kalabilir.

BİR erkeğin sevdiği kişiden tamamen ayrılması zordur. Bu duygunun can sıkıntısıyla aynı şey olmadığını lütfen unutmayın.

İkisi ayrılmış olsa bile adam aşık olduğu kişiyi görmezden gelmemekte zorlanacaktır.

ERKEĞİN anne ve babasıyla olan ilişkisi, onun sevgilisini nasıl seveceği hakkında bize daha fazla bilgi verir.

Genellikle annesiyle olan ilişkisiyle ilgilidir, ancak bazı durumlarda babasıyla olan ilişkisi de dikkate alınır.

AŞK, insanı sevdiği insanın dizleri üzerinde güçsüz bırakabilecek bir duygudur. Yani sevdiği kişinin kendisini desteklemediğini hissederse hiçbir şeyi yapma konusunda kendinden emin olamaz.

AŞK, bir erkeği daha iyi bir insan olacak şekilde değiştirir. Neredeyse her zaman oluyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Meksika'da satılan gazlı içeceklerin çoğunda, içindeki yüksek şeker ve kafein nedeniyle "Çocuklar için değildir" uyarısı bulunur.

Peru'da ve futbolu seven diğer birkaç ülkede, üzerinde özel bir "futbol" düğmesi bulunan bir TV uzaktan kumandası bulacaksınız.

Tavuklar sadece beyaz ve kahverengi yumurtalar değil aynı zamanda yeşil yumurtalar da yumurtlarlar.

En küçük ebeveynler 8 ve 9 yaşlarındaydı ve 1910'da Çin'de yaşıyordu.

Tişörtler başlangıçta yakalı gömleklerin düğmelerinin nasıl dikileceğini bilmeyen evli olmayan erkeklere pazarlanıyordu.



TESPİTLİ YORUM

@misissorliy Annem bugün "Yemeği sen yap" diyor. "Anne vizelerim var" diyorum, "Eee farzet ki evlisin" diyor. Anne tatbikat yapmanın hiç sırası değil gerçekten.



GÜLÜ YORUM

@efsangelo Bir hafta evvel 650 liraya mont aldım. Bu hafta mağaza indirime girmiş, aldığım mont 380'e düşmüş. Annem aradı diyor ki:

"Git onu iade et, fiş al. Sonra markanın başka mağazasına gidip iki tane mont alırsın." Babamın sana neden aşık olduğunu şimdi anlıyorum anne.

Kafaya bak miss!