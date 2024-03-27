TEMBELLİK evliliği öldürür.

ŞÜPHE evliliği öldürür.

GÜVEN eksikliği evliliği öldürür.

KARŞILIKLI saygı eksikliği evliliği öldürür.

AFFETMEMEK evliliği öldürür (Affetmek isteğe bağlı değil zorunludur).

TARTIŞMALAR evliliği öldürür.

EŞİNİZDEN sır saklamak evliliği öldürür.

SADAKATSİZLİĞİN her türü evliliği öldürür (mali, duygusal, psikolojik, maddi vb.)...

ZAYIF iletişim evliliği öldürür.

YALAN evliliği kolayca öldürür, eşinize karşı her konuda samimi olun.

ANNE-babanızla eşinizden daha fazla ilişki kurmak evliliği öldürür.

DIRDIR evliliği öldürür.

ÇOK konuşmak ve dikkatsiz konuşmak evliliği öldürür.

EŞİNİZLE az ya da az vakit geçirmek evliliği öldürür.

FAZLA bağımsız fikirli olmak evliliği öldürür.

EŞİNİZİN yetersizliklerini anne babanıza veya kardeşlerinize anlatmak evliliği öldürür.

DÜZELTMEYİ ve azarlamayı reddetmek evliliği öldürür.

SÜREKLİ üzgün bir yüz takınmak ve karamsar olmak evliliği öldürür.

KONTROLSÜZ veya ateşli mizaç evliliği öldürür.

EŞİNİZİN manevi, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına duyarlı olmamak evliliği öldürür.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rüyanızdaki yabancılar aslında gerçek hayatınızda gördüğünüz kişilerdir.

Mayıs ayında doğan bebekler diğer aylardaki bebeklere göre daha ağırdır.

Birini özlemek ve bu konuda hiçbir şey yapamamak genellikle insanları karamsarlığa, kolayca sinirlenmeye ve duygusal açıdan depresyona sokar.

Kızlar, zaten size bakmadıkları sürece, kendilerine bakılmasından hoşlanmazlar.

Ağlamak sağlığınız için iyidir. Vücudunuzdaki bakterileri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi azaltır.

Bir şakaya gülmek kolay bir iş değildir. Beynin beş farklı bölgesinin aynı anda faaliyet göstermesini gerektirir.



TESPİTLİ YORUM

@UtkuOgeturk İstanbul'da bütün taksiler bir yere doğru gidiyor.

Senin müşteri olarak görevin senin gideceğin yöne doğru gidebilen taksi bulabilmek.



GÜLÜ YORUM

@forkliftoglu Köprülerden geçemeyen bir kız arkadaşım vardı lisedeyken. Bir gün okula yürürken köprünün altından geçtik.

"Bak gördün mü geçtin işte, yıkılacak olsa altındayken de yıkılabilirdi" dedim. Sonra kızın köprü altlarından geçme fobisi de oluştu.

Hayatınızdaki insanlara destek olun...