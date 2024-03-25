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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Aşk ve erkekler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 25 Mart 2024

Aşk ve erkekler

AŞIK erkekler, zevk ve ödülle ilişkilendirilen nörotransmitter dopaminin sayısında bir artış yaşarlar.
AŞIK erkekler, partnerlerinin olumlu niteliklerine daha fazla odaklanma ve kusurlarını gözden kaçırma eğiliminde bulunmaktadırlar.
AŞIK erkeklerde bağlanma ve bağlanmayla ilişkili oksitosin hormonu daha yüksek düzeyde bulunur.
AŞIK erkeklerin partnerlerine karşı kıskançlık ve sahiplenme duygusu yaşama olasılıkları daha yüksektir.
AŞIK erkeklerin genellikle partnerlerini koruma ve onlara yardım etme istekleri artar.
AŞIK erkekler artan düzeyde empati ve duygusal zeka yaşayabilir.
AŞIK erkeklerin iletişim ve uzlaşma gibi ilişkiyi geliştiren davranışlarda bulunma olasılıkları daha yüksektir.
AŞIK erkekler testosteron seviyelerinde bir düşüş yaşayabilir, bu da saldırganlığın azalmasına ve besleyici davranışların artmasına neden olabilir.
AŞIK erkekler hayata daha olumlu bakabilir ve daha yüksek düzeyde yaşam doyumu bildirebilirler.
AŞIK erkekler sıklıkla önceliklerinde bir değişim yaşarlar; partnerleri ve ilişkileri hayatlarında en önemli öncelik haline gelir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Ekim 2012, Porto, Portekiz Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması için geçerli olan maç, ev sahibi Porto ile Fransız ekibi Paris Saint- Germain arasında Do Dragao Stadyumu'nda oynandı.
Portekizlilerin yıldızları James Rodriguez'in attığı belirleyici gol anında, kutlama sırasında tribünlerde çok tuhaf bir figür görüntüleniyor.
Havada asılı duran, ışıklar altında şeffaf ve eski özelliklere sahip iskelet bir karakterdir.
Korkunç bir sırıtışı gizleyen kadavradan bir vücut ve karanlık bir yüz. Konuya en tutkulu olanlara göre hayaletin izi, alışılmadık giyim (ceket, kravat, gömlek) nedeniyle birkaç yüzyıl öncesinden kalma bir varlığa kadar uzanabiliyor.

TESPİTLİ YORUM
@littleiv3 Türklerin trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şöföre doğru çevirip geçene kadar bakmak.

GülüYorum
@lupusnigrumm Müsait misin diye sorduklarında emin olamıyorum abi önce konuyu görmem lazım.

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