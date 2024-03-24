Lahananın yüzde 91'i sudur.

Taze yumurtalar suya batar, çürük yumurtalar yüzer.

Salatalığın yüzde 96'sı sudur.

Kızılcıklar olgunlaştığında lastik bir top gibi zıplıyor.

10.000'e yakın elma çeşidi vardır.

Amerikalıların yüzde 1'i vejetaryen.

Zencefil, egzersize bağlı kas ağrısını yüzde 25 oranında azaltabilir.

Fıstık kuruyemiş değil baklagildir.

Limon çilekten daha fazla şeker içerir!

Elmaların yüzde 25'i havadan oluştuğu için yüzerler.

Avokado tüm meyveler arasında en yüksek protein içeriğine sahiptir.

Beyaz çikolata aslında içinde çikolata içermez.

Çikolata köpekler için zehirlidir.

Bal bozulmayan tek besindir. 3000 yıllık balı yiyebilirsiniz.

İnciler sirkede erir.

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm gerekli besinleri sağlayan patates ve tereyağından oluşan bir diyetle tamamen hayatta kalabilirsiniz.

Soğan soyarken sakız çiğnemek ağlamanızı engelleyecektir.

Meyve Salatası ağacı olarak bilinen bir ağaç var!

Aynı ağaçta 3 ila 7 farklı meyve bulunur.

Muzların da kırmızı bir çeşidi vardır. Dacca muzu veya kırmızı muz olarak bilinen muz, tadı normal muzdan daha tatlıdır, daha çok normal muz ile ahududu tatlılığının birleşimine benzer.

Çilek, çekirdeği dışarıda bulunan tek meyvedir.

Yumurtanın tüm kısımları yenilebilir.

Kabuklar bile! Bunlar harika bir doğal kalsiyum kaynağıdır. Tüm bakteri izlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için pişirilebilir, ardından soğutulabilir ve toz haline getirilebilir.

Bu toz yulaf lapasının üzerine serpilerek veya smoothielere eklenerek tüketilebilir. Alternatif olarak, ekstra besin sağlamak için toz haline getirilmiş yumurta kabukları saksı bitkilerine eklenebilir.

Orijinal çikolata tarifinde şeker yerine kırmızı toz biber bulunuyordu.

Ketçap başlangıçta mide rahatsızlıklarını tedavi etmek için bir ilaç olarak satılıyordu.

Hiçbir zaman konservelenmeyen, işlenmeyen veya dondurulmayan ve her zaman taze olarak satılan tek yiyecek maruldur.

Ahududu, şeftali ve elma gül ailesine aittir.

Badem de şeftali ailesinin bir parçasıdır!

Her ananas bitkisi yılda yalnızca bir ananas üretir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Sevdiğiniz biriyle 48 saatten fazla konuşmamak sizi yok eder.

Değer verdiğiniz birinin fotoğrafını gördüğünüzde stres seviyeniz azalır ve yaralanmalar daha çabuk iyileşir.

Bir araştırmaya göre varlıklı erkekler, kadınları cezbetme konusunda çekici erkeklere göre daha başarılılar.



TESPİTLİ YORUM

@alperyigit Ne kadar çok toplantı yapılıyorsa o kadar az iş yapılıyordur.



GÜLÜ YORUM

@dremrekaratass__ Hava soğuk diye evde mangal yapan iki kişi getirdiler, dumandan etkilenmişler tabi, verilen oksijen tedavisine rağmen kan değerleri düzelmedi meğer tedavi esnasında dışarı çıkıp sigara molası veriyorlarmış...