BEKAR evinde sahurda sadece yumurta veya patates varken aile evinde sanki sefere gidilecekmiş gibi her çeşit yemek yapılır.

Aile evinde akşam için gün boyu yemek yapılırken, bekar evinde son anda hazırlanan çorba, mayonez ketçap soslu makarna ve kola vardır.

BEKAR evinin erzağı dünden kalma makarna paketiyken, aile evinde Ramazan'a özel herkese yetecek kadar erzak mutlaka bulunur.

BEKAR evinin misafiri, kıyamayıp yaptığı yemeklerden biraz getiren komşu teyzelerden, aile evinin misafiri bitmek bilmeyen akrabalarıdır.

AİLE evinin alışveriş menüsü her zaman kabarıkken, bekar evinin alışveriş listesi yapma gibi derdi yoktur.

BEKAR evinde sahura kendi kurduğun alarmla kalkmak zorundayken, aile evinde anacığının sesiyle uyanırsın.

AİLE evinde iftar çadırlarına zaman zaman gidilirken, bekar evinde yaşayanlar iftar çadırlarının her zaman yerini bilir ve o kuyruklarda zaman geçirir.

BEKAR evinde iftardan sonra tatlı olarak abur cubur varken, aile evinde anneciğinin kendi elleriyle yaptığı tatlılar yenir.

AİLE evinde iftarı açmak için çeşit çeşit hurmalar varken, bekar evinde iftarı açmak için sadece su yeterlidir.

AİLE evinde akrabalarla birlikte toplu halde toplanıp iftar yapılırken, memleketten uzakta olan bekar evinde yaşayan yalnız başına iftarını yapar...

VE son olarak, aile evinde iftardan sonra bulaşık hemen yıkanırken, bekar evinde bulaşık iftardan hemen önce yıkanır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kral Henry VIII döneminde güzel olmanın suç sayıldığını biliyor muydunuz?

Güzelliğin ahlaksızlığa ve ahlaki yozlaşmaya yol açabileceğine inanıldığından, insanların fazla çekici olmasını önlemek için "çirkinleştirme" yasası çıkarıldı.

Bu yasa, modaya uygun kıyafetler giyen, makyaj yapan veya çekici bir görünüme sahip olan kişilerin para cezasına, hatta hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu!



