İNSANLARIN % 60'ı 10 dakikalık bir konuşma sırasında en az bir kez yalan söylüyor ve ortalama olarak iki ila üç yalan söylüyor.

ERKEKLER partnerlerine, patronlarına ve iş arkadaşlarına günde ortalama altı yalan söylerken, kadınlar sadece üç yalan söylüyor.

KADINLARIN yüzde 80'inden fazlası ara sıra zararsız olduğunu düşündükleri yarı gerçekleri söylediklerini itiraf ediyor.

İNSANLARIN % 31'i özgeçmişlerinde yalan söylediğini itiraf ediyor.

YAKLAŞIK 1.500 kişinin katıldığı bir araştırmaya göre hastaların % 13'ü doktorlarına yalan söylüyor.

YÜZDE 32'si doktorlarına kişisel bilgilerini verirken "gerçeği abarttıklarını" söylüyor.

YAKLAŞIK % 40'ı doktorun tedavi planına uyma konusunda yalan söylerken, % 30'dan fazlası diyet ve egzersiz rejimleri hakkında yalan söyledi.

İNSANLAR diğer iletişim biçimlerine göre telefonda daha sık yalan söylerler.

HER iki cinsiyetin de söylediği en yaygın yalan şudur: 'Bir sorun yok, ben iyiyim.'



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanlık tarihinde yaratılmış en tuhaf hedefe sahip siyasi parti hangisiydi?

MDRP ('Erkek Elbisesi Reform Partisi', kelimenin tam anlamıyla 'Erkek Elbisesi Reform Partisi').

1930'larda Birleşik Krallık'ta kuruldu. Partinin ana kaygısı giyimin erkek sağlığı ve hijyeni üzerindeki etkisi olsa da misyonu erkek giyiminde çeşitliliği ve seçeneği artırmayı hedefliyordu.

Fotoğrafta grubun bir üyesi resmi olmayan kıyafetlerini gösteriyor.



TESPİTLİ YORUM

@baris_dea 20 yaşında insanları görünce çok kıskanıyorum, daha çok küçüksünüz ve gideceğiniz o kadar uzun bir yol var ki.

Daha tonla güzel anı yaşayacaksınız, sizi çok kıskanıyorum (21 yaşındayım).



GÜLÜ YORUM

@AbSurDMaN_ 2 şey merak ediyorum:

1) İnsanoğlu uygarlaşırken "Sabahın köründe uyanıp güne başlayalım" fikrini ortaya atan kimdi?

2) Onu neden dinlediler?



DEEPNOT

Işık sesten daha hızlı hareket eder.

Bu yüzden bazı insanlar siz onların konuştuğunu duyana kadar parlak görünürler.