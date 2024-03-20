ACI, gözyaşı, kavga aşk değildir. En iyi ihtimalle sağlıksız bir bağlanmadır.

BİR hata bir kazadır.

Aldatmak ve yalan söylemek hata değildir.

BİRİNİ sizi sevmeye ikna edemezsiniz ya da onu kendi sağlıksız davranışlarını değiştirmeye zorlayamayız.

İNSANLAR istedikleri şeye zaman ayırırlar. Önceliğiniz varsa bunu bileceksiniz.

BAZI ilişkiler bereket olacak, bazıları ise ders olacak.

HAYATTAKİ en zor görevlerden biri, birini kalbinden çıkarmaktır.

BAĞLANTININ koptuğu dönemlerde ilişkinizden ayrılmak istemek gibi şüpheli düşünceler gündeme gelecektir. Ancak bu üzerinde çalışılabilir.

GERÇEK aşk, manipülasyon durduğunda gelir.

BAZI insanlarla ne kadar az ilişki kurarsanız hayatınız o kadar iyileşir.

KENDİNİZLE olan ilişkiniz, etrafınızı kiminle çevreleyeceğinizi seçeceğiniz üzerinde etkilidir.

AŞIRI kıskançlık veya aşırı sahiplenme, birine onu ne kadar sevdiğinizi söylemez.

İNSANLAR sana kötü davrandığında genellikle uzaklaşmak en iyisidir.

EĞER inişler, çıkışlar, çaresizlik, kendinden nefret etme, haklı çıkma, rahatlama, depresyon ve kafa karışıklığı yaşıyorsan sana bir mesajım var: Aşk böyle hissettirmez.

İNSANLAR sana nasıl davranmalarına izin verirsen öyle davranacaklar.

İNSANLAR istedikleri şeye zaman ayırırlar. Önceliğiniz varsa bunu bileceksiniz.

DUYGULARA sahip olmak/aşık olmak bir ilişkiyi sürdürmek için yeterli değildir. Kelimeleri eylemle eşleştirmek için olgunluk, güvenlik ve tutarlılık gereklidir.

GERÇEK şu ki, havaalanları düğün salonlarından daha samimi öpücüklere tanık olmuş, hastane duvarları kilise duvarlarından daha fazla dua duymuştur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir yüzük takarsanız, altında yaşayan mikropların sayısı tüm Avrupa nüfusu kadar (yaklaşık 730 milyon) olabilir.

Günde 2 saatten fazla TV izlemek yaşam sürenizi 1,4 yıl kısaltabilir.

Günde altı saat televizyon izlerseniz, doğal olarak 5 yıl daha erken ölebilirsiniz.

Ortalama bir ofis masasında tuvaletten 400 kat daha fazla bakteri bulunuyor.

Sivrisinek kovucular sivrisinekleri uzaklaştırmaz; seni saklıyorlar. Sprey sivrisinek sensörlerini bloke eder, böylece artık orada olmadığınızı düşünürler.

TESPİTLİ YORUM

@ErcanErcoyeni Hafta sonunun 3 gün olması gerekiyor. İlk gün temizlik yapmak ve süpermarkete gitmek için, ikincisi sosyalleşmek için ve üçüncüsü, geçen iki güne küfrederek dinlenmek için...

GülüYorum

@ArifNaimAtabay 18 yıl oldu evleneli...

Bu süre zarfında kaybolan çorapların, kaşıkların, şarj aletlerinin falan sayısını unuttum artık. Ama zigon sehpa da kaybolmaz be kardeşim.

Şu an zigon sehpa takımı yok evde, kayıp, bulamıyoruz.