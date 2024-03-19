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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 19 Mart 2024

İnsanlar hakkında bilgiler

KADIN beyni erkek beyninden yüzde 10 daha küçüktür, ancak hacimdeki bu azalma zekayı veya diğer bilişsel yetenekleri etkilemez.
BASKIN olmayan elinizi iki hafta boyunca sıradan işlerde (tahıl yemek, kapıyı açmak vb.) kullanmak, öz kontrolünüzü ve yaratıcılığınızı geliştirebilir.
CÖMERTLİK bulaşıcı olabilir! Araştırmalar, insanların yardım etme, paylaşma veya bağış yapmayla ilgili rastgele iyilik eylemlerini kopyalamaya en yatkın olduğunu gösteriyor.
KADINLAR flört ederken potansiyel partnerin fiziksel özelliklerine (boy gibi) bakar, erkekler ise karaktere ve görgü kurallarına bakar.
AĞLAMAK sağlığınız için iyidir. Sağlıksız bakterileri vücudunuzdan temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi azaltır.
ROMANTİK ilişkilerde çok fazla bağlılık, partnerleri depresyona ve kaygıya karşı savunmasız hale getirir.
"AŞK hormonu" oksitosin iki ucu keskin bir kılıçtır. Hem iyi hem de kötü anıları güçlendirir ve çoğu durumda duygusal acıya ve saldırganlığa neden olur.
SICAK su, yalnızlık gibi farklı "sosyal soğukluk" biçimleriyle mücadeleye yardımcı olur.
Bu nedenle sıcak bir banyo veya ılık bir duş almak gibi küçük "kendi kendine terapi" stratejileri kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlayabilir.
ERKEKLER ve kadınlar farklı şeyler hakkında konuşmayı severler. Erkekler olaylar ve gerçekler hakkında konuşmayı daha çok severler, oysa kadınlar insanlar, ilişkiler ve duygular hakkında konuşmayı daha çok severler.
EĞER bir tartışmanın içindeyseniz mümkün olduğu kadar sakin olun. Bağırmayı bitirdikleri zaman. sessiz kalın ve onlara bakın, çok rahatsız olacaklar.
İKİ dil konuşan insanlar, bir dilden diğerine geçerken istemeden de olsa kişiliklerini değiştirebilmektedirler.
ROMANTİK partnerlerin yüzde 88'i teknoferans veya teknolojinin dayattığı müdahalenin romantik ilişkilerde büyük bir sorun olduğunu kabul ediyor.
Aslında çoğu insan, partnerlerinin teknoloji kullanımının cinsel ilişkilerini, ebeveynlik dinamiklerini ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini olumsuz etkilediğine inanıyor.
ÇOK fazla tartışma, bağırma ve çığlık olduğunda herkesi sakinleştirmeye çalışmak yerine, onlara olgun yetişkinler gibi davranmalarını ve sorunları kendi başlarına halletmelerini söyleyin. Birbirleriyle saygılı bir şekilde iletişim kurmalarını isteyin ve ikisi arasında arabuluculuk yapmak için her zaman orada olamayacağınızı onlara açıkça belirtin. Her zaman eş ile anne arasındaki adam olamazsınız.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
EN yaygın yalan "İyiyim" demek.
YABANCI dilde düşünmek rasyonel kararları etkiler.
ÇOĞUNLUKLA erkek arkadaşları olan kadınların ruh halleri iyidir.
GÖZLERİ kapatmak hafızanın korunmasına yardımcı olur.
ZEKİ bireylerin daha az arkadaşı vardır ve daha seçicidirler.
UMURSAMIYORMUŞ gibi davranmak çoğu zaman derin bir ilgiyi gösterir.
ALAYCILIĞI anlama yeteneği zihin okuma becerisiyle ilişkilidir.
MUTLULUK uyku gereksiniminin azalmasıyla ilişkilidir; üzüntü ise uykunun artmasını sağlar.
RESTORAN personeline nasıl davranıldığı, onların kişiliğini yansıtır.

TESPİTLİ YORUM
@ErcanErcoyeni Nevresim takımını değiştirmek için gereken süre: 10 dakika. Nevresim takımını değiştirmeye psikolojik olarak hazırlanmak için gereken süre: 4 gün

GÜLÜ YORUM
@Emirdokumm Bir abimiz hacca gidip geldiği halde kendisini hacı gibi hissetmediğini söylüyor.
Sanırım hacı eşiği yüksek.

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