90'LARDA çocuk olanlar bilirler, sabah erken kalkıp çizgi film izlemenin ayrı bir tadı vardı.

Bazen izlediğimiz bölümleri 10 kez izlerdik ama ilk defa izliyormuş gibi keyif alırdık.

Sizin için 90'larda Türkiye televizyonlarında yayınlanmış 17 çizgi filmi derledik.

Nostalji garantili!

TAŞ DEVRİ:

İlk bölümünün ABD'de yayınlanış tarihi 1960 olsa da televizyon aracılığıyla evlerimize ulaşması 90'lı yılları buldu.

İzlerken kimimiz dinozorla işe gitmeyi hayal eder, kimimiz ayaklarımızla yürüteceğimiz bir arabanın hayalini kurardık.

RED KİT:

Yalnız kovboy! Gölgesinden hızlı bir kovboyu konu alan bu çizgi film, Lucky Luke isimli çizgi romandan uyarlama.

WOODY WOODPECKER:

İsmini duyunca kahkahasını duyar gibi oluyorsanız bir de giriş müziğini dinleyin.

TOM VE JERRY:

Azılı düşmanlar olan bir kedi ve fare hikayesini anlatan bu çizgi dizi, farklı zamanlarda tekrar tekrar üretildi. Ama Tom'un ve Jerry'nin kader ortaklığı aynı kaldı.

TEMEL REİS:

ABD'de ıspanak stoğu fazlasını eritmek ve çocuklara ıspanak sevdirme amacıyla hayata geçirilen bu çizgi diziyi izlerken, hangimiz ıspanak yiyerek anında güçlenme hayalleri kurmadık ki?

JETGİLLER:

90'lar çocuklarının geleceğe dair beklentileri arşa çıkaran (gerçekten arşa, dizi gökyüzüne inşa edilmiş evlerde yaşayan bir aileyi konu ediniyordu) bu dizi, 90'lar çocuklarını ekran başına kilitlemeyi başarıyordu.

PEMBE PANTER:

İlk yayın tarihi İngiltere 1969 yılı olsa da 90'lar yılında Türkiye televizyonlarında fırtına estirdi.

MÜFETTİŞ GADGET:

Nicoledeon'un bu eşsiz polisiye çizgi dizisi, pek çoklarımıza ileride süper polis olma hayalleri kurdurdu.

SCOOBY DOO:

Hangimiz yakın arkadaşları ve Scooby ile gizemleri çözmek istemedi ki?

NİNJA KAPLUMBAĞALAR:

İsimlerini Rönesans düşünürleri ve sanatçılarından alan bu dört ninja kaplumbağanın liderleri de dövüş sporu ustası mutant bir fare idi.

Canlı oyuncularla pek çok film çevirimi olsa da 90'larda televizyonda yayınlanan versiyonu kadar etkili olamadılar.

CASPER:

Küçük sevimli hayalet de 90'lar yapımı olmasa da o yılların çocukları üzerinde inanılmaz bir etkiye sahipti.

ROAD RUNNER:

Bahtsız çakalın sonu gelmez çabaları Road Runner'ı yakalamaya asla yetmedi.

TAZMANYA CANAVARI:

Dikkat bozukluğu olan Taz ve ailesinin hikayesiydi.

ŞİRİNLER:

"Uslu bir çocuk olursanız siz de şirinleri görebilirsiniz."

POKÉMON:

Pokemon ustası olmak isteyenleri piste alalım.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

NAPOLYON

Bonapart duşunu her bitirdiğinde, takıntılı olduğu bir kolonyayı sürerdi: Jean Marie Farina imzalı Eau de Cologne.

Bu alışkanlığı Doğu'da öğrenmişti.

Bağımlılığı öyleydi ki günde 3 ampul tüketiyor, bunları bir fırçayla vücudunun her yerine püskürtüyordu.

Fransız ulusal arşivlerinde, Ekim 1808 tarihli, içinde 72 şişe kolonya sipariş edilmiş bir fatura bulundu!

Savaşların arifesinde, bir mendilin üzerine birkaç damla kolonya dökmekten oluşan batıl bir ritüeli uygulardı: dudaklarına, alnına ve sonra şakaklarına atardı.



TESPİTLİ YORUM

@mahmuts24 KÖPEKLER: Sahibim beni barındırıyor, besliyor, bu yüzden ona yardımcı olmalıyım.

KEDİLER: Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem.



Gülü Yorum

@tugayaqtugay BEN kreşe geri dönmek istiyorum, uyuduğum için puan alıyordum.

Bundan daha kaliteli bir ortam olabilir mi ya!??