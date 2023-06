Bu arkadaşları hayatınızdan atın

Sizinle ilgili her şeyi unutan arkadaş Yakınınızda olmasına rağmen, ne doğum gününüzü, ne ne iş yaptığınızı, size ne kadar borcu olduğunu hatırlamayan insanları yanınızda tutmanıza gerek yok.

Kendini sizi düzeltmekten alıkoyamayan arkadaş O kelime böyle telafuz edilmez, 'de' eki ayrı yazılır, hayır onu yanlış biliyorsun şeklinde her ortamda sizi ukalaca düzelten arkadaşlarınız mutlaka vardır.

Yanlışlarınızı hiç söylemesinler demiyorum ancak her şeyin bir adabı var.

Sizi durmadan "eken" arkadaş Gerçekten hep buluşmayı iptal eden kişinin onlar olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Üzgünüm çok acil işim çıktı diyenler, mutlaka görüşelim deyip mesajlarınıza cevap vermeyen ve aramayanlar...

Sizin yapmak istediğiniz şeyleri asla yapmak istemeyen arkadaş Siz sinemaya gitmek isterken o maça gitmek isteyebilir ya da siz evde vakit geçirmek isterken o gece dışarı çıkmak isteyebilir bunda bir problem yok. Asıl problem asla sizin istediğiniz şeyin yapılmıyor oluşu.

Sizinle duygularını paylaşmayan arkadaş - Canın sıkkın gibi, neyin var?

- Yok bişi Bu cümleler ne kadar tanıdık değil mi? Gerçekten sizinle problemlerini paylaşmayan arkadaş gerçek bir arkadaş mıdır?

Sadece sevgilisiyle görüşemeyeceği zaman sizinle görüşen arkadaş Arkadaşlarınız romantik bir ilişki içerisindeyse onları daha az görmeye başlarsınız, bu bir gerçek. Ne kadar can sıkıcı olsa da aslında anlaşılabilir. Ancak bekar hallerine göre çok çok daha az görüşüyorsanız, ayda yılda bir sevgilileri şehir dışındayken ya da başka bir sebepten dolayı yokken görüşebiliyorsanız bunda sıkıntı var demektir.

Sizin adınıza mutlu olamayan arkadaş Sizin başarınızı, sevgilinizi, kariyerinizi hazmedemeyen, sizin adınıza mutlu olmayan, içten içe kıskanan arkadaşları yanınızda tutmayın.

Size gününüzün, haftasonunuzun, hayatınızın nasıl geçtiğini hiç sormayan arkadaş Gerçek arkadaş, arkadaşına soru sorar, cevapları da dikkatle dinler. Sadece size hayatını anlatan, sizin hayatınızı hiç merak etmeyen arkadaşlarınızdan kurtulun.

Kendinizi kötü hissetmenize sebep olan arkadaş Yeni bir işe başlarsınız, kulaktan dolma bilgilerle işyerinize, patronunuza, firmanıza çamur atar. Yeni bir ilişkiye başlarsınız, b.k atar. Her şeye kötü tarafından bakmayı alışkınlık haline getirmişlerdir. Uzaklaşın..



Nikola Tesla bir zamanlar Thomas Edison adına çalışıyordu ve onun çalışmasını geliştirmeye çalışırken yeterli ücret almadığı için işten ayrıldı.

Sonra da kendisi modern elektrik ağının temellerini attı.



@ayaboboiy Nişanlarda falan neden magnet dağıtıyorsunuz.

Sizin ve eşinizin isminin buz dolabımızda ne işi var.

@Roxabbe Birisi "bişey dicem ama yanlış anlama" diye cümleye girdiğinde yüzde yüz üstüne vazife olmayan bir şey söylüyor.



@hukuktanricasi Dedem Airpods'u işitme cihazi sandığı için gördüğü herkese içinden Allah sifa versin diyormuş...



@perversofiglia Dün spotçularda vantilatör arıyorken bi esnaf dedi ki bugün pazar bulamazsın açık bi yer.

Dedim abi doğru söylüyo eve gideyim. Dün Perşembe'ymiş!