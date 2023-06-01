Bunları yapıyorsan dikkat!

UYANDIĞINIZDA ilk iş yüzünüzü yıkamak yerine telefonunuza bakmak oluyorsa,

EVDEN çıktığınızda telefon şarjınız yüzde 100'ken kendinizi harika hissediyorsanız,

DIŞARIDA şarjınız bitiyorken sizin için de gün bitiyorsa,

ELİNİZİ cebinize attığınızda telefonu bulamayınca minik kalp krizleri geçiriyorsanız,

HATTA bazen telefon elinizdeyken bir an için nerede diye etrafa bakınıyorsanız,

TELEFONUN kulaklığını unuttuğunuzda günü asabi şekilde geçiriyorsanız,

TELEFONU evde unutmaya değinmiyorum bile, bu durum yaşandığında ruhunuz ölüyorsa,

TELEFON elinizden yere düşerken geçen sürede yaşadığınız azap sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyorsa,

EKRANI kırılınca sizin de dünyanız yıkılıyorsa,

EKRANI kırılmış olsa bile telefonunuzu kurcalamaya devam ediyorsanız,

TELEFONU servise verme fikri sizi gerim gerim geriyorsa,

YATARKEN yatağa telefonunuzla giriyorsanız,

ARTIK buluşmaya gittiğinizde arkadaşınızın geç kalmasına "İyi bari telefona bakarım" diyerek aldırmıyorsanız,

YENİ tanıştığınız insanların olduğu ortamlarda sizi tanıştıran arkadaş uzaklaştığında muhabbet açmak yerine telefonunuza sarılıyorsanız,

GİTTİĞİNİZ mekanda ilk istediğiniz şey menü yerine wi-fi şifresiyse,

TELEFONUNUZDAKİ app'lerin yerlerini ezbere biliyorsanız,

ZATEN açmış olduğunuz app'i başka bir şeye baktıktan sonra tekrar açmaya çalışıyorsanız,

ARABA sürerken bile WhatSapp'tan konuşup instagram'dan fotoğraf beğeniyorsanız,

GİTTİĞİNİZ konseri izlemek yerine videoya kaydetmeye çalışıyorsanız,

TELEFONUNUZU hiç kapatmadan kullanıyorsanız,

UÇAK gibi telefonun kapatılması gereken yerlerde kendinizi rahatsız hissediyorsanız,

BİR yandan da bir süre kapatıp açtıktan sonra gelen onlarca bildirime bir anda bakmak sizi keyiflendiriyorsa, Kabul edin. Bunlar varsa siz akıllı telefon bağımlısısınız... onedio.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

SAMSUNG'un dünya çapında bir teknoloji şirketi olmasının yanında yaptığı ticari faaliyetleri Kore'nin yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor. Bu yüksek oranı da sadece telefon üreterek yakalamıyor tabii. Kore'de Samsung'a ait hastaneler, apartmanlar, üniversiteler ve hatta cenaze salonları bile var.



TESPİTLİ YORUM

@yokmaalesef KAPADOKYA'DA balon turu 120 Euro'ymuş. valla şaşıp yanılıp da bi gün İç Anadolu'yu havadan izlemek için öyle bi parayı versem dönüşte babamlar beni deli diye kömürlüğe zincirler.



ALKIŞLI YORUM

@bortovamary BABAMA "Dilek tut öyle üfle pastayı" dedik anneme bakarak "37 sene önce kabul oldu" dedi. İyi akşamlar!



GÜLÜ YORUM

@mdaltinisik TARİHE NOT: Bugün, Türkiye'de, bir göz polikliniğine, randevu alarak, "Soğan doğrarken gözüm yanıyor" şikayeti ile bir hasta geldi.