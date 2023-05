Platonikler

HEP bir ikilem içerisinde olursun.

Seviyor mu? Sevmiyor mu?

Bunu öğrenmek kolay diye düşünür herkes. Git sor...

Ama olmaz. Sorulmaz. İkilem hep devam eder.

ONU gördüğünde karnında kelebekler uçuşur. Ama...

O hiçbir şey hissetmiyor olabilir.

AŞIK olduğun kişinin, sana aşık olabileceği ihtimalini hiç unutmazsın.

Eğer karşındaki şerefsizse umut verir, verir ama başka insanların yanında olur.

SEVGİLİSİ varsa bir de... O duygu anlatılamaz.

Platoniksindir zaten. Acı çekersin. Hata mı yapıyorum dersin. Konuşmalı mıyım dersin. Sonra bir anda bir kız/erkek çıkar karşısına. İki günde sevgili olurlar.

O SEVGİLİSİYLE karşında sarılır, koklaşır.

Sen yine de onu seversin.

Oracıkta ağlamamak için zor tutarsın kendini.

Bazen gülümsemek zorunda kalırsın...

ONA ne yaparsa yapsın kız"a"mazsın...

ONUN hoşuna gidecek şeyleri araşıtırıp (kesinlikle ne yapar eder bulursun) bulduklarına göre davranırsın.

O fark etmeyebilir. Ama sen buna aldırmazsın.

ONA sarılan, bakan kızları/erkekleri öldürmek istersin.

Ama ona kızamazsın.

BİR filmi izlerken, müziği dinlerken "Acaba o ne düşündü bunu yaparken?" diye düşünmekten kendini alıkoyamazsın.

HER ortak noktanız seni mutlu eder.

NE zaman bir papatya bulsan seviyor-sevmiyor yaparsın.

Artık o kadar iyi hesaplarsın ki hep seviyor çıkar.

O NE zaman ağlasa, üzülse içinden bir parça kopar.

EĞER ona söylemezsen, seni sevip sevmediğini asla öğrenemeyeceğini hatırlarsın.

ARKADAŞLARININ gazına gelip onunla konuştuğunda, böyle bir cevap alma ihtimalin doğar.

Aradan yıllar geçse bile "Ulan keşke sevseydi be" dersin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİTKİLERDE ve hayvanlarda zehirli türler bildiğiniz üzere epey yaygındır.

Fakat insanların da evrimleşerek zehirli olabileceklerini biliyor muydunuz?

İnsanlar hiçbir zaman çıngıraklı yılanlar veya ornitorenkler kadar zehirli olamayacak olsa da son araştırmalar insanların evrimleşerek zehirli olması için gerekli faktörlere sahip olduğunu gösteriyor.

Yani insanların zehirli olması tamamen evrime bağlı...



TESPİTLİ YORUM

@mashaycan 800 İNSAN hayatında 3 kez aşık oluyormuş.

İlki peri masalı gibiymiş, ilk gençlik aşkıymış ve saçma bir nedenden bitiyormuş.

İkincisi en toksik olanı ve bitirmesi en zor olanıymış ama bitince karakterin oturuyormuş.

Üçüncüsü ise gerçek aşkmış her anlamda tam bir beraberlikmiş...



ALKIŞLI YORUM

STARBUCKS bardaklarındaki kahve hiç bitmiyor galiba, kız bir kahveyle tüm caddeyi turladı.

Utanmasa elindeki bardakla dünya turuna çıkacak.