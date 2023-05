Halı saha kuralları

KENDİNİZİ Maradona gibi hissedeceğiniz arkadaşlarla maça gidin.

MAÇA giderken en yeni formanızı giyin ki iyi oynuyor sansınlar.

İYİ bir spor ayyakabı ve tozluk sizi Real Madrid'den gelmiş gibi gösterecektir.

GERÇEKTE nasıl olduğunuzla ilgilenmeyin, herkesi gazlayın.

BU kadroyu umursamayın, ben defansım deseniz bile forvete çıkın.

OFSAYT yok nasılsa vuruşlarınız iyiyse direğin dibine kamp kurun yok değilse al gülüm ver gülüm yapın.

MAÇA başlar başlamaz zayıf halkayı bulup onun üzerinden şov yapın.

RAKİBİN en iyi oyuncusundan uzak durun.

KORNERLERDE hiç risk almayın en yakın adama paslayın.

FAUL, penaltı alamayacaksanız abuk subuk, ahlı vahlı atlamayın.

TOPA kötü vurursanız hemen eğilip kramponu bağlayın.

Kramponun ayağınıza vurduğunu düşünürler.

KALECİYİ lafa tutun, mesela bak onlar gol atıyor sen burda sıkılıyorsun gibi şeyler söyleyin.

ASİST yaptıysanız golü atanın, siz olmasanız bir hiç olduğunu hissettirin.

GOL attığınız anda sevinmeyi ihmal etmeyin.

Hatta evde sevinme çalışın.

GOL yiyeceğinizi anladığınızda defansa yaklaşın, bekleme yapmayın.

ALLAH'INI seven defansa gelsin beyler diye atarlanın. Sanki deminden beri kale dibinde bekleyen siz değilmişsiniz gibi davranın.

PENALTI olursa kaleye ben geçeyim deyin, tutamazsanız zaten penaltıydı.

PENALTIYI kullanmadan önce şutu çekene küçümser gözlerle bakın.

KURTARINCA yeaaah diye sevinin, takım elemanlarına çak çak yapın. Sanki maç 12-14 değil de 0-0 gibi maçın kader anı gibi lanse edin.

KALEDE çok durmayın, frikik olursa siz kullanın.

Serdar sanki gerçek topçu mu o da kaleye vuracak nasılsa...

ATTIĞINIZ her çalımdan sonra artistik takılın.

MAÇI kazanmanız garantilenmişse maç sonu konuşulacak görsel hareketler yapın.

MAÇI kaybettiyseniz kaleci yoktu gibi bahaneler üretin.

ASIL bizim orada oynayacaksın bu maçı diye sahayı beğenmeyin.

EN önemlisi de maç sonu kazansanız da kaybetseniz de yoruldum, çok koştum diye sızlanın. onedio.com



