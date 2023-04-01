Tarihte 1 Nisan şakaları-1

DİKKAT 4 günlük yazı dizisi.

Bakalım geçmişte 1 Nisan nasıl şakalanırdı?

"1 NİSAN"DA TV DÖNEMİ: İSVİÇRE'DE SPAGETTİ HASADI (1957):

BBC`nin Panoroma programı hafızalara kazınan bir şakaya imza attı. Program, 1957 yılında İsveçliler'in ağaçlarda spagetti yetiştirdiğine dair bir şakayı ciddi bir haber araştırmasıymış gibi izleyicilerine aktardı. Haberde yetiştiricilerin "spagetti biti" adı verilen haşereyle mücadele ettiği anlatılıyordu.

Yayının şaka olduğunu anlamayan çok sayıda izleyici BBC'yi arayarak kendi spagetti ağaçlarını nasıl yetiştirebileceklerine ilişkin bilgi edinmek istedi.

NAYLON ÇORAPLA RENKLİ TELEVİZYON (1962):

İsveç Devlet Televizyonu, teknik uzmanı Kjell Stensson'u ekranlara çıkararak yeni bir teknolojiyi tanıttı. Stensson'a göre televizyonlarının üzerini naylon çorapla kaplayan tüm İsveçliler, renkli ekrana kavuşacaktı. Stensson, naylon çorabın ışığı nasıl büktüğünü ve bunun siyah beyaz görüntüleri renkli hale getirdiğini uzun uzun anlattı. Halen binlerce İsveçli'nin, babalarının televizyona nasıl naylon çorap geçirdiğini hatırladığı söylenir. İsveç, renkli televizyona 1970'te geçti.

LONDRA'DA ASLAN BANYOSU (1698):

Tarihte kayıt altına alınmış ilk 1 Nisan şakalarından birinin adresi Londra. Dawk's Haber Bülteni'nin bir gün sonraki haberinden öğrendiğimiz kadarıyla o gün, pek çok kişi Londra Kulesi'ne "Aslanların nasıl yıkandığını izlemeye" gelmiş.

Şaka o kadar tutmuş ki 18'inci ve 19'uncu Yüzyıl boyunca insanları Londra Kulesi'ne "aslan banyosu" izlemeye göndermek bir gelenek olmuş.

EDISON'UN YEMEK MAKİNESİ (1878):

Thomas Edison'un icatları Amerikalılar'ı o kadar etkiliyordu ki New York Graphic, onun "Dünya üzerindeki açlığı sona erdirecek" bir icat yaptığı haberinin inandırıcı olabileceğine kanaat getirdi. Haksız değillerdi.

Edison'un "yemek makinesi"nin toprağı direkt tahıla çevirebildiği söyleniyordu.

SAVAŞTA ŞAKA (1915):

Birinci Dünya Savaşı'nın tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde, Alman işgali altındaki Lille Havaalanı üzerinde uçan bir İngiliz uçağından bombaya benzer bir cisim fırlatıldı.

Alman askerleri patlama endişesiyle sağa sola kaçışırken düşen cismin yerde defalarca sektiği görüldü.

Futbol topu olduğu anlaşılan nesnenin yanına giden Alman askerleri, "1 Nisan şakası" notuyla karşılaştı.

SOLAKLAR İÇİN HAMBURGER (1998):

Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfalık ilanda ABD'deki 32 milyon solak için hamburger yaptıklarını duyurdu. İlana göre hamburger, normal Whopper ile aynı malzemelerden yapılıyordu.

Ancak tüm malzemeler, solak müşteriler için 180 derece sola çevrilmişti. İlanı gören binlerce solak Amerikalı, kendileri için üretilen hamburgeri yemek amacıyla Burger King restoranlarına koştu.

Sağ elini kullananlar ise, kendileri için de özel bir hamburger yapılmasını istedi. DEVAMI YARIN



LÜZUMSUZ BIİLGİLER

UZUN yıllardır "Şaka Günü" olarak anılan "1 Nisan"ın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı kültür, inanç ve dillerde çeşitli efsaneler bulunuyor.

İlk olarak eski Romalılar'ın Hilarya, Hintler'in ise Huli Festivali'nde görülen şakaların, 1564'te Fransa'da yapılan takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği sanılıyor. Bazı tarihçiler de geleneğin insanların birbirlerini kandırmak için kostümler giydiği eski Avrupa bahar şenliklerine dayandırıyor.

Bu gelenek tüm dünyaya yayılırken şakalar da etki alanlarını artırmaya başladı.

Yıllar geçtikçe, şakalar daha da büyüdü.



ALKIŞLIYORUM

@littlekevinnn ANNEM marketten hazır börek almıştı, misafir 'Bunların tarifini bana da ver çok güzel hazır börek gibi' demişti.

Annem de 'Değil mi, çok güzel olmuş, kafamdan yaptım tarifi yok' demişti. O zaman çok yakın hissettim annemle.