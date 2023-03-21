Ali’yi tanıyor musunuz?

ALİ, cuma günü okuldan ayrılırken daha önceki haftalardan eksik kalan çalışmaları tamamlamak, hafta içi başlayacak sınavlara hazırlanmak için hafta sonunu çok iyi değerlendirmeye karar vermişti.

Cuma akşamüstünü ve geceyi iyi geçirdi. Müzik dinledi, televizyon izledi. Gece geç saatte yattı.

Cumartesi günü de arkadaşlarıyla birlikteydi, gezindi, zamanın akıp gittiğini fark etmedi. Sözünde durmadığı için huzursuzluk da duydu.

Önünde koskoca bir pazar günü olduğunu düşünerek bu duygusunu bastırdı. Ali, pazar sabahı 8.30'da uyandı. Güzel bir tatil kahvaltısı yaptı.

Gazeteleri okuduktan sonra ders çalışmaya karar verdi.

Gazeteler bittiğinde saat 10.30 olmuştu. Televizyonda tatil sinemasına bir göz atıp çalışma odasına çekilmek istedi. Film çok güzeldi.

Öğleden sonra çalışabileceğini düşünerek oturup filmi izledi. Film 12.30'da bitti.

Yemek saati gelmişti.

Karnını doyurdu, çalışma odasına yöneldi.

Gözü televizyonda naklen verilen futbol maçına takıldı.

Çok çekişmeli geçen önemli bir maçtı. Maçtan sonra çok sıkı bir çalışma sergileyeceği konusunda kendi kendisine söz verdi. Maç bittikten sonra annesi çayın hazır olduğunu söyledi. Çayını içtikten sonra Ali'nin üzerine bir ağırlık çöktü. Haftanın yorgunluğu, maçın gerginliği, çayla birlikte yenilenler Ali'yi gevşetmişti. Ali, bu yorgunlukla verimli çalışamayacağını düşünerek dinlenmeye karar verdi. Kanepeye uzandı, tatlı bir uykuya daldı.

Saat 18.00'de Ali uyandı.

İçinde görevini ihmal eden insanların huzursuzluğu vardı. Bu sırada televizyonda en sevdiği dizi başladı. Akşam yemeğinden sonra çalışabileceğini düşünerek diziyi de izledi. Akşam yemeğini yedi.

Bundan sonra yapılacak çalışmanın verimli olamayacağını, sabah dinlenmiş olarak kalkamayacağını düşündü. Ali, çalışmayı bir sonraki haftaya erteleyerek odasına yöneldi.

Çok uykusu vardı.

Şimdi sizlere bir sorumuz var. Öykünün kahramanı Ali'yi tanıyor musunuz? Daha doğrusu içinizde Ali'yi tanımayan var mı? Herkesin içinde Ali'den bir parça yok mu?

Bu öyküyü okuduktan sonra oturup bir düşünün.

Kendinize bir hedef belirlediniz.

Hedefinize doğru ilerlerken Ali'leşmeyin. Kendi kendinizi yönetmeyi, olumsuz düşüncelere dur demeyi öğrenirseniz amacınıza ulaşırsınız. Seçim sizin…



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HASTANEDE kullanılan "TABURCU" olmak sözü, Çanakkale Savaşı sırasında tedavi edilen yaralıların tekrar cephedeki taburlarına katılmaları için "Taburcu" diye işaretlenmesinden gelir. 1915'te taburcu olanlar tekrar cepheye dönüyordu.



TESPİTLİ YORUM

HERKES farklı şekilde tükeniyor hayatta.

Kimi doğru insanı beklerken, kimi yanlış insana katlanırken...

Ve herkes bir şeyin bedelini ödüyor; bazen seçimlerinin, bazen seçemediklerinin...



ALKIŞLIYORUM

@susarmisinpiIis SINIF başkanı seçtik. Bir tane öğrencim bitince yanıma geldi.

"Öğretmenim başkan seçilirsem diye çikolata almıştım, seçilemedim.

Yine de dağıtsam olur mu?" dedi. Ama o öğrencime kimse oy vermemişti.