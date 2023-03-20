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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Mart 2023, Pazartesi

Kurabiye hırsızı

BİR gece, kadının biri havaalanında bekliyordu.
Uçağının kalkmasına daha epeyce zaman vardı.
Havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer buldu.
Kendisini kitabına kaptırmış olmasına rağmen, yanında oturan adamın olabildiğince cüretkar bir şekilde aralarında duran paketten birer kurabiye aldığını fark etti; ne kadar görmezden gelse de. Bir taraftan kitabını okuyup kurabiyesini yerken, bir taraftan da gözü saatteydi.
Kurabiye hırsızı kurabiyeleri yavaş tüketirken, kadının kulağı da saat tiktaklarındaydı; ama tik taklar sinirlenmesini yine de engellemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu; kibar bir insan olmasaydım, şu adamın gözünü morartırdım! Her kurabiyeye uzandığında, adam da elini uzatıyordu.
Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca, "Bakalım şimdi ne yapacak?" dedi kendi kendine.
Adam yüzünde asabi bir gülümsemeyle son kurabiyeye uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü.
Kadın kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı:
"Aman Tanrım, ne cüretkar ve ne kaba adam; üstelik bir teşekkür bile etmiyor!" diye düşündü. Hayatında bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu. Uçağın kalkacağı anons edilince, derin bir nefes aldı ve rahatladı. Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına yürüdü.
Kurabiye hırsızına dönüp bakmadı bile.
Uçağa bindi ve rahat koltuğuna oturdu. Daha sonra kitabını almak üzere çantasına uzandı.
Birden gözleri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin önünde bir paket kurabiye duruyordu! Çaresizlik içinde inledi. Bunlar benim kurabiyelerimse eğer; ötekiler de onundu ve benimle her bir kurabiyesini paylaştı! Üzüntüyle, özür dilemek için çok geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkar olan kurabiye hırsızı kendisiydi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2. DÜNYA Savaşı sırasında, Pablo Picasso, Almanlar Paris'i işgal ederken şehirde kaldı. Dairesinde yapılan arama sırasında Alman subay Guernica'nın bir fotoğrafını görüp 'Bunu sen mi yaptın?' diye sorunca Picasso 'Hayır, siz yaptınız' cevabını vermiştir.

TESPİTLİ YORUM
@insanlariokuma MASADA GERİYE GİTMEK
Masada karşınızda oturan kişi geriye doğru yaslanıyorsa bu, onun konuştuğunuz konudan, hatta ortamdan sıkıldığını gösterir.
Bulunduğu ortamdaki insanlar ona artık huzursuzluk vermeye başlamıştır.

AlkışlıYorum
ÇANAKKALE Savaşı'nda karaya ilk çıkan 280 kişilik Fransız öncü birliğini, Bigali Mehmet Çavuş ve 28 kişilik müfrezesi durdurmuş ve püskürtmüştür.
Atatürk, Mehmet Çavuş ve askerlerini hastanede ziyaret etmiş, kendilerine yemek ve sigara dağıttırmıştır.
Bu kahramanlık tüm yurtta kulaktan kulağa yayılmış ve Türk askeri sonrasında, küçük Muhammed anlamına gelen Mehmetçik ismi ile anılmaya başlamıştır…

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kurabiye hırsızı
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