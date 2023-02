Sadece konuşup başka hiçbir icraatte bulunmayanlar

ŞU an çalıştığın işte çalışmasan/okuduğun okulda okumasan, ne yapardın?

HERKES sever ama sen nefret edersin ya, var mı öyle şeyler hayatında?

HER gün olsa yerim diyebileceğin bir yemek var mı?

SEN her yeri gezeyim, her yeri göreyim tatilcisi misin; yoksa olduğum yerde durayım, kafa dinleyeyim tatilcisi mi?

ŞÖYLE hayatına kallavi bir etki bırakmış biri, bir akıl hocan oldu mu hiç?

"ŞEREFSİZİM aklıma geldiydi" dediğin anlar oldu mu hiç? Bir icat ya da bir girişim...

17 YAŞINDAKİ haline bir öğüt vereceksen olsan, bu ne olurdu?

İŞYERİNDEKİ/ sınıfındaki ilk gün nasıldı?

ÇOCUKKEN ne olmak istiyordun, ne oldun?

KIRMIZI çizgilerin var mı?

HİÇ seni ağlatan bir film ya da kitap oldu mu?

SEN filmci misin, yoksa dizici mi?

ÇOCUKKEN aklına düşen ilk felsefi soru hangisiydi?

HAYATTAKİ en büyük tutkun nedir?

SENİN için cuma günü dinlenmek mi demek yoksa dışarı çıkıp arkadaşlarla sohbet muhabbet etmek mi demek?

UÇSUZ bucaksız bir paran olsaydı ilk ne yapardın?

ŞU hayatta ölmeden önce mutlaka görmem lazım dediğin bir yer var mı?

ÜNLÜ bir isimle akşam yemeği yiyebiliyor olsaydın bu kim olsun isterdin?

BİRİNİN sana aldığı en özel/büyük hediye neydi?

EN çok utandığın anın nedir?

İLK aşık olduğun insan kimdi?

SENCE bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

YAŞADIĞIN en acayip paranormal olay neydi?

'HAYATIMIN dönüm noktası' dediğin bir an ya da olay var mı?

SENCE neden yaşıyoruz?

SON ilişkin neden bitti?

BENİ ilk gördüğünde nasıl bir insan olduğumu düşünmüştün?

UZAYLILARA inanıyor musun? Sence bu evrende yalnız olabilir miyiz?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

PİSA Kulesi'nin inşasına 1173 yılında başlandı ve inşa edildiği yumuşak zemin nedeniyle inşaatçılar üçüncü kata çıkar çıkmaz (inşaat başladıktan beş yıl sonra) eğilmeye başladı.

Önümüzdeki 800 yıl boyunca, kuleyle ilgili tek şey eğilmek değildi: Aynı zamanda yılda iki milimetre hızla batıyor!



TESPİTLİ YORUM

@_UnknownTurk__ EŞIMLE çocuk istemediğimize karar verdik. Şimdi çocuğa da söyleyeceğiz.



ALKIŞLIYORUM

AİLEMİN zoru ile tanıştığım adamın tanışma muhabetinden spot cümleler:

1) Çalıştığın yerde kadrolu musun?

2) Ne kadar maaş alıyorsun?

3) Araba kimin üzerine?

4) Arabanın kredisi bitti mi?

5) Kredi kartın ne kadar geliyor?

6) Cep telefonu faturan ne kadar?

7) Üzerindeki marka gerçek mi imitasyon mu?

8) Çok acıkmışsın galiba bütün yemekleri silip süpürdün.