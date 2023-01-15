Cep telefonu çıkmadan önce
TELEFON defteri tutmak.
UPUZUN telefon kabloları.
HER bir numarayı 'çevirmenin' asırlar sürdüğü çevirmeli telefonlar.
İNTERNETE bağlanmak için telefonu fişten çekmek.
ANSIKLOPEDI düzeyindeki sarı sayfalı telefon rehberleri.
KEBAPÇI, tamirci numarası ararken gözlerin bozulması.
CAN sıkıldıkça rehberi açıp açıp telefon sapıklığı yapanlar.
TELEFONUN çalması ama kimin aradığını asla bilememek. Tür: Gerilim IMDB Puan: 8.3
HAKKINDA hiçbir yoruma gerek bırakmayan 900'lü hatlar.
SOKAKTA telefon kullanmanın tek yolu.
Postaneler ve büfelerde de telefon bulabilirdiniz ama en iyi yöntem bu jetonlu veya kartlı telefonlardı. Önlerinde uzun kuyruklar görünce şaşırmazdınız.
YOL tarifi ya sözle, ya da kroki ile mümkündü.
HABERLEŞME minimumda olduğu için arkadaşlarınızın çat kapı ziyaretinize gelmesi.
TUVALETTE dergilik, gazetelik bulundurmak.
TELEVIZYONDA, sinemada ne var diye önce gazetelere bakmak.
TEK gözü kapatıp tek gözü vizöre dayayarak doğru anı yakalamaya çalışmak.
EN azından yolda yürürken müzik dinlemek mümkündü.
SAATI öğrenmenin tek yolu saat kullanmak olduğu için kol saatlerinin popülerliği.
WHATSAPP'IN bile aynı tadı vermediği notlaşma geleneği.
İLK SMS diyebileceğimiz bu not alışverişi, gizli olduğundan mıdır nedir inanılmaz eğlenceliydi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
BAŞROLLERİNİ Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton'ın paylaştığı Terminatör, 1984'te dünya çapında toplam 78,3 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Devam ederken, franchise 1,4 milyar doların üzerinde hasılat elde etti - hakları bir dolara satılan bir film için fena sayılmaz.
James Cameron, Titanic ve Avatar gibi gişe rekorları kıran filmleri yönetmesiyle ünlenmeden önce iddialı bir fikri olan bilinmeyen bir film yapımcısıydı.
Filmini yaptırmak için, filmi yönetmesine izin verilmesi şartıyla senaryo haklarını bir jeton karşılığında devretti.
TESPİTLİ YORUM
@melodinoo 90'LARDA doğmuş nesil olarak şahane bir yerdeyiz.
Hem geçmişi ucu ucundan yakaladık, hem de hiçbir teknolojik gelişmeye "Oha, neler çıkmış" demiyoruz.
Hem sokakta oynadık, hem ataride, hem pc'de, hem ps'de. Müthiş.
AlkışlıYorum
@semakkurt1 BAZEN durup duvara bakarken kendime genel kültür sınavı yaparım bugün Tokat'ın yerini sordum ve bilemedim zor bir soruydu.
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