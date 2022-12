Erkeğin sınavı

Otobüsteki kızın "Camı açar mısınız?" dediği an.

DUR sakin ol koçum stres yapma. Açılmıyor, bozulmuş de.

Zorunlu olarak eski sevgilinin yeni arkadaşıyla aynı ortamda bulunma durumu.

SEN tam sözleşme imzaladın iş bağladın diye sevinirken o senin sevgilini bağlamış iyi mi?

Hava atıcam diye atarlandığınız öndeki arabadan kaslı birinin çıktığı an.

TAMAM mı devam mı? Ben söyleyim kaçmak erkekliğin şanında var.

Uzun ilişkiden çıkınca ve yalnızlık eşiğini aşınca her kıza yazabilme potansiyelini hissettiğin an.

HEPSİ güzel değil mi? Yani ruh güzelliği diyorsan herkesin içinde bir güzellik var da ben anladım seni. Dur sakin ol süpermen.

Bu büyük bir sınav ya herkese yazacaksın ya da işe güce, eğlenceye vereceksin kendini.

Bir kadının size tokat attığı an.

HADİ bu sorunun cevabını vereyim: Hak etmiş ol ya da fark etmiyor, durdurmak dışında müdahale etmiyoruz.

Sizi seven kızdan ayrılmak.

HA niye ayrılıyorsun derseniz onu bilmiyorum. Zor an işte onu yazıyorum. Kızmayın, sevenleri ayırmayın.

Zar zor ayrıldığın eski sevgiliyle aynı mekanda denk gelmek.

KAÇ kaç kaç...

İlk buluşmada hesabın gelme anı.

HESABI kız görmeden yakalamak da zor, hesabın fazla gelmesi durumunda ne tepki verilmesi gerektiğini belirlemek de.

Alakanız olmayan hatta size asılan birinin taciz suçlaması.

DÜŞMANIMIN bile başına gelmesin. En zor sınavlardan.

Kankanızın kız arkadaşının size yürümesi.

YÜRÜME kaba oldu, hoşlanma diyelim. Ama beteri de var kankanız da size yürüyebilirdi.

Doğum günü, ilişki yıl dönümü gibi günlerin Real Madrid-Barcelona maçı ile aynı güne gelmesi.

HELE de bu sene düşünsene aynı güne denk geldiğini.

Çıldırırsın kadrolara bak.

Kız arkadaş adayının arkadaşları ile gidilen ilk etkinlik.

BURADA sizi her türlü teste tutarlar aman size yalandan asılan da olur. Sarhoş taklidi yapan da aman şaşırtmalı soru.

Anneniz veya sevgilinizle alışverişe çıkmak.

ÇIKMAZSANIZ; sen bana hiç yardımcı olmuyorsun!!!

Çıkarsanız her dükkanın önünde telefonla oynayarak geçen saatler ve sadece bir elbise almaya gitmişken aldığınız mağaza.

Bol şans.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

NEW York'taki Özgürlük Heykeli Nevada Kanunları altında Barselona'daki Kristof Kolomb heykeli ile evlendirilmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@kayipettik ERKEK adam yeni aldığı çorapların arasındaki ipi plastiği makasla kesmekle falan uğraşmak yerine bir an da "şaak" diye çekip çorabı paramparça eder ve öyle de giyer...



NE KADAR OLDU?

Konya'da düğün günü damadın işyerini soyan hırsız, damadı gerdekteyken arayıp "Dükkan elden gidiyor, siz keyfinize bakın" diyeli 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@BosCerrahisi MOTOSIKLET kazası sonrası 1.5 ayı entübe, 2.5 ay yoğun bakım artı 1 ay servis olmak üzere toplam 3.5 ay hastanede yattıktan sonra yaklaşık 1 yıl da evde fizik tedavi alarak ayağa kalkan hasta kontrole gelmiş, motosikletiyle.