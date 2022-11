Gamsız adam

GAMSIZ adam, dertsiz tasasız adamdır. Lügatında bu kelimeler yer almaz.

GAMSIZ insan sizin kafanızı fena halde taktığınız konuları asla takmaz. Canı tatlıdır, asla sıkmaz.

GAMSIZ insanın dünya yansa, depremler olsa, kıyametler kopsa umurunda olmaz. Çayını alır izler.

GAMSIZ adam hastalanmaz. Vücudu nasıl hasta olacağını bilmez.

HASTA olsa bile hastaneye gitmez. Gamsız adamın hastaneye gitmesi için komaya girmesi ve çevresindeki insanlar tarafından götürülmesi gerekir.

GAMSIZ adam "Atın ölümü arpadan olsun" deyip AIDS olur, hiçbir şey olmaz. Sen grip olsan ölümle cebelleşirsin.

GAMSIZ adamda ölüm korkusu yoktur. Toprak olup gitme gerçeğini daha doğduğu an kabullenmiştir.

GAMSIZ adamın yüzünde gülümseme eksik olmaz. Paso güler. Çevresine neşe saçar.

GAMSIZ adamın kalacak yer sıkıntısı yoktur. "Bir abam var atarım, nerede olsa yatarım" felsefesiyle hareket eder.

GAMSIZ adam hiçbir şeyden rahatsız olmaz. Onu şaşırtabilecek bir şey yoktur dünyada.

GAMSIZ adam senin benim gibi dünyanın yükünü sırtlamaya çalışmaz. Yükü falan yoktur. Her daim hafiftir.

GAMSIZ adam olaylar karşısında her zaman soğuk kanlıdır. Kendisini etkileyecek şeyleri bile sallamaz.

GAMSIZ adam ne giydiğini önemsemez. Her ortama istediği gibi girer.

Pijamayla dolaşmak bile ona koymaz.

GAMSIZ adam maddi sorunlarını görmezden gelir.

O gün karnı doyduysa gerisi boştur.

GAMSIZ adam felsefi muhabbetlere girmez. Temel kelimeleri "Bilmiyorum" ve "Bana ne"dir...

GAMSIZ adam insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsemez. Nasıl istiyorsa öyle davranır.

GAMSIZ adamın ömrü sıradan insanların ömründen daha uzun olur. Kederin ve gamın etkileri vücudunda görünmez.

GÜNLÜK hayatın kuralları gamsız adam için geçerli değildir. O kuralsızlığı kural olarak bellemiştir

GAMSIZ adam her türlü musibete karşı adına "iplememezlik" denen doğal bir kalkanla korunmaktadır.

GAMSIZ olmak ruh ve beden sağlığınız için hayırlıdır.

Yapabiliyorsanız tez zamanda tüm gamınızdan kurtulun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ASHTON Kutcher 13 yaşındayken hastane balkonundan atlayarak intihara teşebbüs etti.

Ashton'ın kardeşi Michael kalp nakli bekliyordu.

Ashton, kalbini kardeşine versinler ve iyileşsin diye balkondan atladığını söylüyor.

Ashton'ın babası son anda bunu yapmasına engel olarak oğlunun hayatını kurtardı.



TESPİTLİ YORUM

@dunyanin6dabiri Yapacağı eylemin adını almış cisimleri severim.

Örneğin tutkal. Ğörevi tutmak ve öyle kalmasını sağlamak.

Harika bir isim.

Bant kelimesi yanlış mesela.

Bantın ismi yapış olmalıydı.



ALKIŞLIYORUM

@saypirvumin Pazartesi akşamı bebeğin kıyafetlerini makineye attım, salı akşamına anca astım, çarşamba akşama kurumuşlardı, perşembe sabah toplayıp dolabına yerleştirdim.

Şimdi bir zıbın giydireyim dedim olmadı, çünkü çamaşırları atalı 1 hafta olmuş ve o ara bebek büyümüş…