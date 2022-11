İş maillerinde geçen iğneleyici laflar

HER beyaz yakalının yakından tanıdığı, çalışana soğuk terler döktüren bu durumun klişeleşmiş imalarını sizler için derledik...

"Daha önce de belirttiğimiz gibi.." - LAN geçen defa da söyledik ne mal adamlarsınız.

Şu işi düzgün yapın.

"Ekte de görüldüğü üzere!" - MAİLLE anlatamıyoruz.

Ekran görüntüsü ekte oradan bakıp yapın..

"Mesai bitimine kadar aksiyon alınmasını.." - İŞİ bitirmeden çıkarsanız... Saygılarımla...

"Konu hakkındaki yorumunuz nedir?" - BATIRMIŞSIN işi bakalım nasıl açıklayacaksın, çok merak ediyorum.

"İvedi olarak çözümlenmesini.." - ÇAYI, kahveyi bırak, iş yap iş!

"... takdirde gerekli uyarılar yapılacaktır." - TORPİLLİYİ, çapsızı, vasıfsızı ve sorumluluk almaktan kaçınanı yönetici yapınca her mail, her mesaj tehdit niteliğinde olur.

Yöneticilerin attığı "Şunu şunu yaptık değil mi?" - ASLINDA adı gibi bilir yapılmadığını, ki o yüzden de mail atmaktadır. Yapılmış olsa bir teşekkürü bile çok görür. ama iş olsun diye böyle sorar gibi yapar.

"Ekli mailimde bu konu ile ilgili bilgi vermiştim." -"MAİLLERINE düzgün bakmadan tekrar aynı şeyleri soruyorsun. Alık mısın arkadaşım?" anlamı çıkarılabilir.

Sırf cümle degil, bazen cc'ye eklenen adresler de korku yaşatır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çin'de, sayısal lotodan 30 milyon dolar kazanan talihli, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden karısına ve çocuğuna kazandığını söylemeyeceğini açıkladı.

Geçmiş olsun konu buraya kadar geldiyse bu temennisi işe yaramayacak demektir. Hatta Türkiye'den akrabaları bile çıkacağına inanıyorum.



TESPİTLİ YORUM

BİRİSİ SİZE KISA YOLDAN ÇOK PARA KAZANACAĞINIZ BİR İŞ TEKLİF EDİYORSA DOLANDIRILACAKSINIZ



ALKIŞLIYORUM

KIZIMI her gün parka götüren annem artık parka gitmek istemediğini söylüyor. Ters bir şeyler olduğu suratından belli.

Kaygıyla soruyorum neler olduğunu.

Anlatıyor yanakları kızararak.

Meğer kaydırağın yanında oynayan kızlarla annem kavga etmiş. Sürekli onun yapraklarla süsleyerek yaptığı kum evi yıkıyorlarmış.

Kızlardan en küçüğü olan Zeliha (4 yaşında kendisi) artık zıvanadan çıkınca annem saçını çekivermiş sussun diye. Şimdi annesi gelir de kendisine çıkışır diye korkuyormuş...

Eh be anne, ne diyeyim sana. Tamam söylerim kızıma, bir daha götürmez seni parka...