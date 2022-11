Erkek ve kedi

KEDİLERİN ilginç hayvanlar olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yaptıkları her şey keyiflerine göre olan bu hayvanlar, genel olarak düz mantık yaşamayı hayat felsefesi haline getirmiş erkeklerle kıyaslanınca neler olur? Bir blog yazarı şöyle anlatmış.

SOHBET:

ERKEKLE aynı dili konuşursun ama seni dinliyormuş gibi yapar, kendi kendine konuşur durursun, kedi cevap verir, soru sorar, sinek ve güvercin maceralarını anlatır ama dilini anlamazsın.

EV İŞİ:

ERKEK genelde yardım etmez, sen hasta olduğunda bazen yardım eder. Kedi de genelde yardım etmez, sen hasta olduğunda ortalığın içine eder!

TÜY DÖKME:

HER ikisi de eşit oranda tüy döker.

DİŞ MACUNU:

ERKEK ortadan sıkar, ulaşabilirse kedi komple sıkar, yer gök macun olur.

EVE EKMEK

GETİRME:

ERKEK eve ekmek getir, ailesini geçindirir.

Kedi geçindirmez, bazen balkondan güvercin, evin dehlizlerinden böcek yakalar önüne koyar, "Al yi" der.

YEMEK YAPMA:

ERKEK isterse güzel yemek yapar, kedi yemek yapmadığı gibi malzemeye de yara verir. Buzu çözülsün diye tezgaha koyduğun kıyma gizemli bir şekilde yok olabilir.

KİŞİSEL TEMİZLİK:

ERKEK bazen ter kokabilir, kedi asla ter kokmaz, ama evde kızartma yaptıysan kedin kızartma kokabilir. Erkek tırnaklarını kendi keser, kedinin tırnaklarını sen kesersin. erkek banyo yapar, duş alır, banyoyu batırır, her yer ıslanır. Kedi banyo yapmaz, yalanır, ama bazen halıya dışkısını bırakır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"ZİYARETİN kısası makbul olandır" diyerek neredeyse hemen herkes ziyaretin kısa tutulması gerektiğini düşünse de verilmek istenen mesaj bundan çok daha farklıymış.

'Ziyaretin kısası makbuldür' atasözüyle, 'Ziyarete kısas yapmak lazımdır' denmek istenmiştir.

Yani bir ziyaret ancak iade edildiğinde makbul olur...

Karşılıksız ziyaret olmaz...



TESPİTLİ YORUM

@pusatfk FİLM izleyeyim diyorum, sonra 2 saat film izlemek zaman kaybı gibi geliyor. Ben de 2 saat hiçbir şey yapmadan duruyorum boş boş, yani yanlış hayat doğru yaşanmaz.



ALKIŞLIYORUM

KEKEMELİK sorunuma artık bir çözüm bulmam gerektiğine, "Müsait bir yerde inebilir miyim?" cümlesini söyleyene kadar, ineceğim yeri yaklaşık 500 metre geçtiğimizde karar vermiştim.

***

@meltemcilik ABLAM oğlunun her yaramazlığında modern anne olarak uzunca konuşuyor. Çocuk o kadar bıktı ki geçen "Anne n'olur beni döv, daha fazla konuşma" diyor.