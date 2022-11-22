Zamanında çığır açanlar

MERDANELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ: Daha eski çamaşır makineleri de var ama biz ilk merdaneli çamaşır makinesiyle tanıştık. Bir dönem kadınların göz bebeğiydi. Düşünsene çamaşırı hem yıkıyor, hem de sıkıyor...

RENKLİ YAYIN YAPAN TELEVİZYON: Zeki Müren'i renkli görmek mi? Siyahbeyaz televizyonlardan LCD televizyonlara uzanan yolda en büyük sıçramaydı bu televizyonlar.

SOBALI TERMOSİFON: Duş almak için sobanın üzerinde güğümle su kaynatmaya son!

Termosifonla litrelerce suyu bir kerede kaynatabilirsiniz.

Üstelik buz gibi banyoda duş alma derdi de bitiyor çünkü banyoyu da ısıtıyor... O zamanlar doğalgazdan da kombiden de eser yok tabii...

3310: Eski telefonların tartışmasız en efsanesi. Son teknoloji akıllı telefonlar ucuzlayıncaya kadar tahtını kimse sallayamadı. Bir yerlerde hala 3310 kullanmaya devam eden enişte ruhlu vefalı insanlar olduğunu biliyoruz...

6600: 3310'un olduğu listede 6600 olmaz mı? 6600 da renkli ekran akıllı telefonların atası, çağının en büyük efsanesidir. Kendi döneminde Iphone 100S gücündeydi...

TETRİS: İçindeki yüzlerce oyun ve muhteşem ergonomik tasarımıyla çağının efsanesiydi.

Onca teknolojik oyuncak çıktı ama hepsini toplasanız bir tetris eder mi? Bence etmez.

KATALİTİK SOBALAR: Kömür sobasının pisliğiyle, derdiyle uğraşmaktan sıkılanların cam simidiydi. İçine büyük boy tüp takılır, efil efil yakılırdı.

Zamanında evlerin neredeyse yarısında vardı bundan.

ÇANAK ANTEN: Televizyon teknolojisinde renkli ekrandan sonraki ikinci büyük sıçrama. Halkımızı uydu kanallarıyla buluşturan teknoloji.

Bir dönem her evin damında ya da camında çiçek gibi açarlardı.

VCD PLAYER: Sinema keyfini evlerimize taşıyan unutulmaz teknoloji. 90'lı erkekler için özel anlamı vardır...

56K MODEM: Görünce o meşhur sesi hatırladınız mı?

90'lılar bilmeyebilir ama 80 nesli internetle onun sayesinde tanıştı. Bir daha da kimse önünü alamadı zaten...

DISCMAN: Kasetçalar ve rasyolardan sonra ilaç gibi gelmişti. MP3 çalarlar çıkıncaya kadar tahtını sallayabilen olmadı. Yüzlerce şarkıyı yanımızda taşıma fırsatı sundu bize yıllarca. RIP Discman...

MIRC: İnternet aleminin ilk efsanesidir. Çeşit çeşit kanallar, abuk subuk nicknameler ve bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalarla varlığını uzun süre devam ettirdi. Sosyal medya güneşi ilk olarak mIRC üzerinden doğmuştur. İnternet jargonunun temelleri de orada atılmıştır.

CASIO DATA BANK: Android ve Apple'ın akıllı saatlerinin atası ve öncüsü...

Not alınabiliyor, dünya saatlerine göre ayarlanabiliyordu. Şık ve kullanışlı tasarımı da cabası.

Hipsterlar yakında bunu da geri getirir umarım.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Arjantin'de bir dönem bekar erkeklerden 'bekarlık' vergisi alınıyordu.

Bu vergiden muhaf tutulan bekarlar ise evlenme teklifi reddedilen erkekler olabiliyordu.

İşte bu yüzden Arjantinli kadınlar evlilik teklifi alma ve reddetme üzerine bir iş kurdular. Para karşılığında, hakimin karşısına geçip 'erkeğin evlenme teklifini reddettiğini söylüyorlardı.



TESPİTLİ YORUM

@ozturkefendi_ Misafirliğe giderken aldığın tatlının getirilmemesi.

Beni şu hayatta bundan daha çok yaralayan bir şey yoktur.



ALKIŞLIYORUM

@yokmaalesef Kapadokya'da balon turu 120 euro'ymuş.

Valla şaşıp yanılıp da bir gün İç Anadolu'yu havadan izlemek için öyle bir parayı versem, dönüşte babamlar beni deli diye kömürlüğe zincirler...