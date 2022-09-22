4 CANIM sen içindeki çocuğu mu öldürdün ne yaptın ya?
Lütfen öyle bi şey olmasın çünkü :/ 4 BIR şeyin sapı yanıyor galiba...
Ayyy en fena koku!
4 HAYIRLI olsun, kollarının altına mandıra açmışsın kardeşim?
Peynir çeşitliliği göz dolduruyor gerçekten!
4 KANKA sen tanırsın, 6. ayakta Baybatur kaçıncı gelir, kendisine bir sorsana?
Terliyorsan git bir konuş bence...
4 BU sene barajlar aşırı dolduğu için yetkililer doya doya su kullanın diyorlar.
Kendilerine kulak ver, vermeyenleri sert bir lifle uyar!
4 HORMONLARIN adeta Niagara Şelalesi'ni andırıyor canım benim!
Gürül gürül çağlıyor Maşallah!
4 BU ay zam aldın herhalde, yarım kilo pastırma yediğine göre...
Bu kokunun başka bir açıklaması olamaz çünkü!
4 SEN dolmuşa binince herkes aynı durakta iniyor di mi?
Dar alanda kısa baygınlıklar :( 4 BIZ en iyisi Watsapp'dan yazışalım!
Temiz temiz, oh!
4 BILIYOR MUSUN, eskiden benim burnumun bir direği vardı...
Kalpler kırılmasın ama burun direkleri de sağlam kalsın :( 4 CINSEL gücü arttıran deodorant yapmışlar kanka!
(Koşa koşa gidip aldı) 4 SANA bir soğutucu mu taktırsak, napsak acaba?
Son çare artık...
4 GEL senin vücudunu tuza yatıralım da toplum rahat etsin!
Sosyal bilinç işte bu!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
beyninizin sizi duygusal olarak inciten birini tamamen affetmesi en az 6 ila 8 ay arasında sürer.
TESPİTLİ YORUM
2 şeyi merak ediyorum 1) İnsanoğlu uygarlaşırken "Sabahın köründe uyanıp güne başlayalım" fikrini ortaya atan kimdi?
2) Onu neden dinlediler?
NE KADAR OLDU?
Kırşehir'de 30 yaşlarında bir vatandaş, gözlüklerinin camının boğulandığını bilmediğinden dolayı yolda giderken park halindeki arabaların camları puslandı sanıp, yaklaşık iki saatlik yolda sık sık durup arabaların camlarını sileli 15 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Durakta zar zor bindiği otobüsün kapanmayan kapısından virajı dönerken düşen, otobüsün yavaş gittiğini görünce düştüğü yerden kalkıp koşarak tekrar otobüse yetişen ve yeniden binen, üstüne de hiçbir şey olmamış gibi yolculuğunu aynı ciddiyetle tamamlayan birini tanıyorum.
Ter kokanlara alternatif anlatma
4 CANIM sen içindeki çocuğu mu öldürdün ne yaptın ya?
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