Hanımcılık

Hanımcı kimselerin stres seviyesi düşük olur.

İlişkisinde yaşadığı stres seviyesi gayet düşüktür. Çünkü gerilimden uzak, anlayış çerçevesinde, uyumlu bir ilişkisi vardır. Arayış içinde değildir, ilişkide bulunduğu konumdan memnundur.

Akıl sağlıkları inanılmaz yerindedir, çünkü kavga gürültü, kıskançlık, kararsızlık vs. yok.

Çünkü hanımcılık bir yönüyle kabulleniş demektir. Kabullenişin olduğu yerde kavga, gerilim, vs. yoktur.

Düzenli bir yaşam hanımcı bireyin alameti farikasıdır.

Bu yaşam biçimine rutin diyenler de çıkacaktır elbette ama bal gibi düzenli yaşamdır.

Bu düzenli yaşam kişiyi birçok olumsuzluktan itinayla uzak tutar, kaliteli ve sağlıklı bir hayat vadeder.

Ev işleri = Spor = Sağlık Çok basit bir denklem, çoğu insanın kılıbıklık olarak nitelendireceği ev işlerine hunharca yardım etmek kişiyi dinç tutacaktır. Perde asmak, makineyi boşaltmak, süpürge açmak derken bi bakmışsınız adonis bile çıkmış.

Hanımcı erkekler kendileriyle barışık olur bu da mutluluk demektir.

Mutlu olunca hangi hormonların salgılandığını, bunun insan sağlığı üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlattırmayın bana.

İlişki meselesini kafasında halletmiş bir bireyin kendini hayatın diğer alanlarında göstermesi çok daha kolay olur.

İlişki kaynaklı stres, rahatsızlıklar, sıkıntılar ortadan kalkınca kişinin daha çok sevdiği şeylere yönelmesi, iş yerinde daha verimli olması, hobiler edinmesi, vs. çok daha kolay olacaktır.

Hanımcılık beyni çalıştırır, hafızayı güçlendirir.

Bir kere yalan söylemezsin, yalanlarını hatırlamak gibi bir derdin olmaz. Özel günleri, o gün giydiklerini, vs. aklında tutmak ise hafızayı güçlendirir.

Bedavadan mutlu olmanın en kestirme yolu: Hanımcılık Düşünsene millet mutlu olabilmek, akıl sağlığını korumak için neler yapıyor. Oysa sen sadece onu mutlu ederek, onun isteklerini yerine getirerek bedavadan mutlu oluyorsun.

Beğeniler, iltifatlar ve ardından gelen pozitif enerji.

Diğer insanların size hayran olması, ne kadar iyi biri demesinin yarattığı eşsiz aura sizi çepeçevre saracak ve mistik bir kalkan oluşturacak.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kaplan köpekbalığı embriyoları daha doğmadan anne karnında birbirlerine saldırmaya başlarlar.



TESPİTLİ YORUM

Yaşlandıkça üç şey olur. Birincisi hafızan gidiyor ve ben diğer ikisini hatırlamıyorum."



NE KADAR OLDU?

Diyarbakır'da bir satıcı, telefonun taksitle satılmasının yasaklanması nedeniyle işler kötü gitmememesi amaçlı telefon kılıfını bin 300 TL'ye satıp yanında da telefon hediye olarak verip zekasını konuşturalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Elektrik süpürgesinin demir hortumu eskidi diye Kadıköy'den yenisini alıp minübüse bindim.

İkili koltuklardan birine oturdum.

Demir boruyu dik tuttum. Yerden tavana kadar boyu vardı. Her minübüse binen tutmalık zannetip tutundu.

45 dakika kesintisiz fakat sessizce gülmek yanaklarıma iyi gelmedi vesselam...