Kızılderili burçları-2

AĞAÇKAKAN BURCU (21 Haziran–22 Temmuz) "AİLE ortamlarının ve sevginin vazgeçilmez merkezi!"

Sembolik Dönem: Bol Güneşli Günler

Bitki: Yabangülü

Maden: Kırmızı Akik

Renk: Pembe

Uygun Eş: Yabankazı

MERSİNBALIĞI BURCU (23 Temmuz–22 Ağustos) "GÖSTERİŞLİ, bağımsız, sevilen, keskin görüşlü bir fırtına!"

Sembolik Dönem: Böğürtlenlerin olgunlaşması

Bitki: Ahududu

Maden: Gröna ve Demir

Renk: Kırmızı

Uygun Eş: Susamuru

BOZAYI BURCU (23 Ağustos–22 Eylül) "ÇÖZÜMLEMECİ ve mantıklı düşünme yeteneği olan bir organizatör!"

Sembolik Dönem: Hasat

Bitki: Menekşe

Maden: Ametist

Renk: Shawnodese

Uygun Eş: Kaplumbağa Kabilesi

KARGA BURCU (23 Eylül–23 Ekim) "ÖZVERİ, nezaket ve kararlılığın mükemmel bir bileşimi!"

Sembolik Dönem: Yaban ördekleri

Bitki: Sığırkuyruğu Çiçeği

Maden: Jasper

Renk: Kahverengi

Uygun Eş: Aladoğan

YILAN BURCU (24 Ekim–21 Kasım) "RUHSAL güçleri çok yüksek duyarlı insanlar!"

Sembolik Dönem: İlk soğuklar

Bitki: Devedikeni

Maden: Bakır ve malakit

Renk: Turuncu

Uygun Eş: Kunduz

WAPİTİ BURCU (22 Kasım–21 Aralık) "YENİDEN doğan veya yeniden doğurabilecek bir güç simgesi!"

Sembolik Dönem: Karlı günler

Bitki: Karaçam

Maden: Obsidiyen

Renk: Siyah Uygun

Eş: Geyik



LÜZUMSUZ BİLGİLER

FREDDIE Mercury'nin oldukça unutulmaz bir gülümsemesi var. Şarkıcının üst çenesinde fazladan dört dişi olduğunu biliyor muydunuz?

Aynen. Bu yüzden Rami Malek, Bohemian Rhapsody üzerinde çalışırken protez diş takmak zorunda kaldı.



TESPİTLİ YORUM

"AYRILMAK, kola makinesini devirmek gibidir. Tek dokunuşta yapamazsınız; birkaç kez ileri geri sallamanız gerekiyor ve sonra bitiyor."

Jerry Seinfeld (Seinfeld dizisinden)



NE KADAR OLDU?

Adana'da araçtan fırlayan bir tekerlek eczanenin kapısından girip oturan bir adamın kafasına çarpalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@Cemil_Marki DURAĞA geldim "Abi taksi yok mu?" dedim. "Şu an yok, boş geçenlere el kaldır" diyor.

Adam bana taksi vermedi, taksi tutmayı öğretti resmen.