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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Ağustos 2022, Pazartesi

Kızılderili burçları-2

AĞAÇKAKAN BURCU (21 Haziran–22 Temmuz) "AİLE ortamlarının ve sevginin vazgeçilmez merkezi!"
Sembolik Dönem: Bol Güneşli Günler
Bitki: Yabangülü
Maden: Kırmızı Akik
Renk: Pembe
Uygun Eş: Yabankazı
MERSİNBALIĞI BURCU (23 Temmuz–22 Ağustos) "GÖSTERİŞLİ, bağımsız, sevilen, keskin görüşlü bir fırtına!"
Sembolik Dönem: Böğürtlenlerin olgunlaşması
Bitki: Ahududu
Maden: Gröna ve Demir
Renk: Kırmızı
Uygun Eş: Susamuru
BOZAYI BURCU (23 Ağustos–22 Eylül) "ÇÖZÜMLEMECİ ve mantıklı düşünme yeteneği olan bir organizatör!"
Sembolik Dönem: Hasat
Bitki: Menekşe
Maden: Ametist
Renk: Shawnodese
Uygun Eş: Kaplumbağa Kabilesi
KARGA BURCU (23 Eylül–23 Ekim) "ÖZVERİ, nezaket ve kararlılığın mükemmel bir bileşimi!"
Sembolik Dönem: Yaban ördekleri
Bitki: Sığırkuyruğu Çiçeği
Maden: Jasper
Renk: Kahverengi
Uygun Eş: Aladoğan
YILAN BURCU (24 Ekim–21 Kasım) "RUHSAL güçleri çok yüksek duyarlı insanlar!"
Sembolik Dönem: İlk soğuklar
Bitki: Devedikeni
Maden: Bakır ve malakit
Renk: Turuncu
Uygun Eş: Kunduz
WAPİTİ BURCU (22 Kasım–21 Aralık) "YENİDEN doğan veya yeniden doğurabilecek bir güç simgesi!"
Sembolik Dönem: Karlı günler
Bitki: Karaçam
Maden: Obsidiyen
Renk: Siyah Uygun
Eş: Geyik

LÜZUMSUZ BİLGİLER
FREDDIE Mercury'nin oldukça unutulmaz bir gülümsemesi var. Şarkıcının üst çenesinde fazladan dört dişi olduğunu biliyor muydunuz?
Aynen. Bu yüzden Rami Malek, Bohemian Rhapsody üzerinde çalışırken protez diş takmak zorunda kaldı.

TESPİTLİ YORUM
"AYRILMAK, kola makinesini devirmek gibidir. Tek dokunuşta yapamazsınız; birkaç kez ileri geri sallamanız gerekiyor ve sonra bitiyor."
Jerry Seinfeld (Seinfeld dizisinden)

NE KADAR OLDU?
Adana'da araçtan fırlayan bir tekerlek eczanenin kapısından girip oturan bir adamın kafasına çarpalı 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM
@Cemil_Marki DURAĞA geldim "Abi taksi yok mu?" dedim. "Şu an yok, boş geçenlere el kaldır" diyor.
Adam bana taksi vermedi, taksi tutmayı öğretti resmen.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kızılderili burçları-2
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