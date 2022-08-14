YABANKAZI BURCU (22 Aralık–19 Ocak) "BILGE, dingin, yardımsever bir lider!" Sembolik Dönem:
Toprağın Yenilenmesi Bitki: Kayın Ağacı Maden: Kuvars Renk: Beyaz Uygun Eş: Ağaçkakan
SUSAMURU BURCU (20 Ocak–18 Şubat) "SEVIMLI, canayakın, iletişimi yüksek bir yardımsever!" Sembolik Dönem:
Dinlenme ve Arınma Bitki: Tellikavak Maden: Gümüş Renk: Gümüş Uygun Eş: Mersinbalığı
PUMA BURCU (19 Şubat–20 Mart) "KIVRAK ve güzel bir duygu yumağı!" Sembolik Dönem:
Büyük Fırtınalar Bitki: Sinirotu Maden: Firuze Renk: Mavi-Yeşil Uygun , Eş: Bozayı
KARTAL BURCU (21 Mart–19 Nisan) "GÖRKEMLI ve büyüleyici iyilik sembolü!" Sembolik Dönem:
Ağaçların Çiçeklenmesi Bitki: Yabani Hindiba Maden: Ateş Opal Renk: Sarı Uygun Eş: Karga
KUNDUZ BURCU (20 Nisan–20 Mayıs) "HERKESE yaşam gücü ve tadı veren denge merkezleri!" Sembolik Dönem:
Kurbağaların Dönüşü Bitki: Mavi Kamas Çiçeği Maden: Krisokol Renk: Mavi Uygun Eş: Yılan
GEYİK BURCU (21 Mayıs–20 Haziran) "ÇEKICI, hareketli, duyarlı bir şifacı!" Sembolik Dönem: Mısır Ekimi Bitki: Civan Perçemi Çiçeği Maden: Yosunlu Akik Renk: Beyaz ve Yeşil Uygun Eş: Wapiti Yarın: Diğer burçlar
LÜZUMSUZ BİLGİLER
KRALİÇE II. Elizabeth eğitimli bir tamircidir.
Kraliçe, 16 yaşındayken İşçi Borsası'ndaki İngiliz iş bulma kurumuna katıldı ve kamyon tamirinin temellerini öğrendi.
Görünüşe göre, lastikleri tamir edebilir ve motorları tamir edebilir.
Kraliçenin yapamayacağı bir şey var mı!
TESPİTLİ YORUM
"ERKEKLER ve kadınlar hakkında bilmeniz gereken her şey:
Kadınlar deli, erkekler aptal.
Ve kadınların deli olmasının temel nedeni erkeklerin aptal olmasıdır."
George Carlin
NE KADAR OLDU?
Karadenizli bir vatandaş, içinde mahsur kaldığı asansörü sürekli arızalandığı için kurşunlayalı 14 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
EVDE elektrikler kesilince bari biraz dolaşayım deyip evden çıktığım, arabanın kapısını açtığımda lamba yanınca "Aaa elektrikler gelmiş, eve dönüp televizyon izlemeye devam edeyim" deyip geri döndüğüm doğrudur...
Kızılderili burçları-1
YABANKAZI BURCU (22 Aralık–19 Ocak) "BILGE, dingin, yardımsever bir lider!" Sembolik Dönem:
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