Keşke icat edilse

ZAMAN makinesi vs. ışınlanma: Mevcut zamana göre daha ileriye ya da gerideki bir zamana yolculuk etmeye yarayan, ütopik seyahat aracının icadı, görüp görebileceğimiz en muhteşem icat olurdu eğer var olsaydı.

Hayali bile güzel.

GÖRÜNMEZLİK kremi ya da pelerini: Dünyada sadece süper kahramanlara verilmiş gibi görünse de İngiliz bilim adamlarının konu üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda ışığı emerek görünmezlik sağlayan teorik çalışmanın bitmesiyle belki de önümüzdeki yıllarda insanlığın çok olağan bir kavram olarak bakacağı bir olgu olacaktır görünmemek.

SESSİZ saç kurutma makinesi: Gerek saçlarımızı kurutmak, gerek şekil vermek, gerekse çok daha farklı amaçlara hizmet veren bu sıcak-soğuk hava püskürteci alet, kadınların da vazgeçilmezidir.

YATILIR yatılmaz uyunan yatak: Uyku problemi yaşayan her bünyenin hiçbir masraftan kaçınmadan alacağı, hatta her eve lazım bir icat.

KAYBOLAN eşyayı bulma dedektörü: En elzem olduğu anda kaybolan eşyayı arayıp da bulamamanın derdini taşıyan her bünye adına kesinlikle icat edilmesi şart bir alet.

TAM otomatik ütü makinesi: Kadınların, bekar erkeklerin baş belası ütü derdine son vermek adına kesinlikle icat edilmesi gereken bir alet.

UÇAN arabalar: İcat edilip de Türkiye'ye geldiği takdirde, tüplü modellerinin mutlaka üretileceği, arkasında da; 'Tek rakibim THY' yazacak araba olacaktır.

KESİN tanı makinesi:

Ne tomografi, ne MRG, ne tahlil ne başka bir şey. Düşünsenize sadece bir makinenin içine girerek, hangi hastalığınızın olduğunu öğrenmek istemez miydiniz? İsterdiniz.

ÇOK konuşanın sesini kısma makinesi: Neden konuştuğunu kendisi de bilmeyenler, anlamsızca laf salatası yapanlar ya da çok şey bildiğini ifade etmek adına fazla çaba sarf edip beynimizi öpenlerden kurtulmanın tek yolu, insanlar için icad edilecek olan bir ses kısma makinesidir.

KALORİYİ sıfırlayan tabletler: Dilediğimiz yiyeceği, tatlıyı, şekeri, tuzluyu, dilediğimiz miktarda yiyebilmemiz için, diyet sorununa son vermek için, fazla kilolardan doyarak kurtulunabilmesi için kesinlikle böyle bir tablet yapılmalı.

Yemek öncesi ya da yemek sonrası alacağımız bu tabletler sayesinde, tüm kaloriler sıfırlanabilmeli.



