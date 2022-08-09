Efsane kamyon arkası yazıları-3

BEN senin beni sollayabilme ihtimalini sevdim.

BİZ kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler…

AVRUPA yolları ağlar altımızda, Türk şoförü durmaz yolda…

SARI kızın nazı, Ford'un ara gazı…

SİNYAL verip geçtiğin bu gönlü ilerde dörtlüleri yakıp beklersin, durursam namerdim…

İSTEDİM vermediler, sen kamyoncusun dediler.

NESCAFE bile üçü bir arada, biz hala yalnızız.

SENİN için ölmek mühim değil de kefen giymek tarzım değil…

BEN seni İstanbul Boğazı'nda değil, Ankara ayazında sevdim.

UZUN, ince kıvrım kıvrım yollar, bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.

BİZİM gülümsememizi bir fotoğrafçı istedi, o da parasını aldı.

NE kadar içersen iç başın döner, gidenler değil.

MİRAS değil alın teri...

DÜNYA yuvarlak, insan bir köşeye çekilemiyor.

ARABASIZ yol olmaz, sensiz hayat olmaz.

BENİMLE sorunu olan varsa, ağlayarak günlüğüne yazabilir.

KADERİNSE dünya küçüktür ama kaderin değilse çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın.

ÇOK vakit kaybettik çok, artık mutlu olsak diyorum.

ÖLMÜŞ bir aşk vasiyetidir bu sana. Madem kimsem olamıyorsun, kimsen o ol ve kal oralarda.

BİZ başka severdik. O yüzden başka sevemedik.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

FİLLERİN rengi aslında gri değil tam olarak kızıl-toprak rengidir. Gri görünümlerinin sebebi, vakit geçirmeyi sevdikleri çamurlu sulardan çıkınca üzerlerindeki suyun kurumasıdır.



TESPİTLİ YORUM

TÜRK olmak; misafirliğe gelen çocuğa "Sen burada kal da bizim oğlumuz ol" demektir.



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Harun Bey, 85 yaşındaki bir kadınla evlenerek 4 milyon dolarlık servetin sahibi olalı 15 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

EĞER otoyol gişelerinde elindeki oto teybini kart okuma cihazına tutan birini görürseniz; bilin ki teybine sıkışan CD'yi KGS kartı ile çıkarmaya çalışmıştır, kartı teybin içine kaçırıp çıkaramamıştır.

Gişelere gelince çıkmayan kart yerine "Ya okursa" deyip teybi yerinden çıkarmıştır.

Tehlikeli biri ya da salak değildir, sadece şanssızdır...

Ve o kişi ben değilimdir, alakam yoktur...