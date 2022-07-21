Havadan nem kapanlar

KENDILERINE verdikleri değer, daima başkalarının onlar hakkında söylediklerine göre şekillenir.

BUNUN sebebi, benlik algılarının zayıf olması ve/ veya aşırı mükemmeliyetçi yapılarıdır.

İNSANLARIN onları belirli bir şekilde görmesini isterler ve kendilerine bir imaj yaratmaya çalışırlar.

AŞIRI alınganlık, etraflarındaki insanların davranış ve söylemlerini gereğinden fazla incelemelerine sebep olur.

VE daha az eleştirilmek adına kendi doğrularını bir kenara bırakıp diğer insanların doğrularıyla yaşarlar.

BAZI durumlarda alınganlığın boyutu, dışardaki tüm insanların onlar hakkında kötü düşündüğünü zannetmeye kadar gidebilir.

BUNUN sebebi, tek bir insanın görüşünü evrensel bir gerçekmiş gibi kabul etmeleridir.

BU durum, insan ilişkilerinin çok ciddi biçimde zedelenmesine sebep olabilir.

BELIRLI bir özellikleri hakkında yapılan ufak bir eleştiriyi, kişiliklerine yapılmış bir saldırı olarak algılarlar.

DEVAMLI gergin ve tetiktedirler. Kendilerini daima dışardan bir gözle izlemeye çalışırlar.

BU yüzden kendileriyle alakalı gittikçe karmaşık düşüncelere sahip olmaya başlarlar.

VE netice olarak oldukları kişiden büyük ölçüde kopup hüzne, kedere, yalnızlığa sürüklenirler.



LÜZUMSUZ BILGILER

BIRININ size yalan söylediğine inanıyorsanız hiçbir şey söylemeyin. Bu kişi siz tepki vermediğinizde halen konu hakkında konuşmaya ve detay vermeye devam ediyorsa yalan söylüyordur.



TESPITLI YORUM

@onderseren KIZ isteme töreni, söz, nişan töreni, kına gecesi ve düğün.

Sonrasında baby shower, ilk diş, ilk adım merasimlerine hiç girmiyorum.

Sizce de iki kişinin birlikteliği için bu kadar tören fazla değil mi? İstiklal Madalyası kazansan bu kadar tören görmezsin.



NE KADAR OLDU?

Amerika'da kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıkınca gözaltına alınalı 4 yıl oldu.



AlkışlıYorum

KREDI çekmeye gelen müşteriye formu doldururken yardımcı oluyorum.

"Evli misiniz?" soruma "Evet ama artık eskisi gibi değil, odaları falan ayırdık..." şeklinde cevap veriyor.

'Evet' veya 'Hayır' demen yeterliydi be amcam.