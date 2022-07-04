Sinirli insanlar

SİNİRLİ anlarında çevrelerindeki hiçbir şeyi görmez ortalığı yakıp yıkarlar.

TAKINTILI, titiz, mükemmeliyetçidirler. En ufak bir kusura tahammül edemezler.

KENDİLERİNDEN başka herkes kusurlu, herkes sorumsuz...

AŞK mı dediniz? O da ne?

DUYGULARINI iyi denetlerler. Dünyalarında tek izin verdikleri şey mantıksız düşünceye sinirlenmektir. Duygularını bastırmak onlar için zevk veren bir olgudur. Bu durumdan son derece keyif alırlar. Aşık olan kişileri anlayamazlar.

YA siyah, ya beyaz vardır!

Bir şey ya siyah ya beyazdır onlar için, asla griyi kabul etmezler. Her şeyi köşeli düşünürler.

İnatçılıkları ile ün yapmışlardır.

SİNİRDEN durduk yere ağladıkları zamanlar çoktur. Kendilerini sürekli sakinleştirmeye çalışırlar ama bu bir işe yaramaz tabi..

SÜREKLİ olarak çevresindeki kişileri, en çok da kendilerini suçlarlar!

Sakinleştikleri zaman kırılan kalpleri onarmaya çalışırlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2005 yılında Avustralya Parlamentosu birkaç vatandaşının şikayetini fazla ciddiye alarak çalışan insanların herhangi birinin işteyken "dostum" kelimesini kullanmasını yasakladı. Akabinde Başbakan John Howard, bu kelimenin Avustralya kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyleyerek karara itiraz etti ve bu karar 24 saat içerisinde bozuldu.

TESPİTLİ YORUM

@benazzra Evde bir şey bozulunca falan kendim yaptırıyorum, asla ev sahibini aramıyorum, beni hatırlar da evden çıkarır diye.

NE KADAR OLDU?

Passaparola'da "Ö harfi ile başlayan, örümcek tarafından ısırılan süper kahraman?" sorusuna yarışmacı "Öri Potter" diyeli 18 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ALMANYA'YA getirdigi cevizli sucuklara, Stuttgart Havaalanı'nda Alman polisler tarafından dinamit lokumu muamelesi yapılmıştı. Çocuk en sonunda inandırmak için hepsini yemişti. Bir de polislere ikram etmişti "Yer misiniz?" diye.