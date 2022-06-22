Özlenen şeyler

BÜYÜDÜĞÜN ev.

"NE özleyeceğim yaa" derken şimdi çok özlediğin sınıf ortamı.

SABAH erkenden kalkıp en sevdiğin çizgi filmi izlemek.

Ve annenin 'Yakından izleme gözlerin bozulacak' demesi.

ÇOK uzağında olduğun memleketin.

SABAHIN altısında annenin hazırladığı, okula gitmeden önce içilen sıcak ballı süt.

GENÇLİK yılları.

EN büyük sıkıntının annenin dondurma almana izin vermeyişi olduğu zamanlar.

ÇOCUKLUĞUNUN geçtiği mahalle.

GELECEĞİ düşünmeden sadece o an için yaşadığın günler.

BABAMIN akşam eve gelirken gofret getirmesi.

BÜYÜK abilerin maçlarında kalecilik yapmak.

DEDEN ve babaannen.

BİR bakışıyla dünyaların senin olduğu çocukluk aşkın.

ARKADAŞLARLA kavga edip ertesi gün hiçbir şey olmamışçasına onları saklambaç oynamaya çağırmak.

ASTRONOT olmayı hayal etmek.

TUTTUĞUN takımın heyecan verici başarıları.

TENEFFÜSLERDE kantinden binbir zorlukla simit ve gazoz almak.

ANNENİN terliği isabet ettiğinde "Acımadı kiii" demek.

ÇOK sıcak olduğu için yiyemediğini söylediğin yemek tabağının soğusun diye içi su dolu bir tabağa konulması ve öyle yedirilmesi.

SAĞLIKLI olmak.

SABAHA karşı tek battaniye yetmediği için üşürken uyandığında annenin bir battaniye daha örttüğünü görmek.

MAHALLEDEKİ arkadaşlarla parkta toplanıp "Sen salatalık, sen zeytin getir" diyerek piknik yapmak üzere buluşmak.

OKULDAN eve girer girmez en sevdiğin arkadaşının sokaktan sana seslendiğini duymak.

BİTİNCE yokluğuna alışamadığın en sevdiğin dizi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ABD malı yumurtalar Birleşik Krallık'ta yasaklıdır çünkü bu yumurtalar yıkanır. Birleşik Krallık malı yumurtalar ise ABD'de yasaklıdır çünkü bu yumurtalar yıkanmaz.



TESPİTLİ YORUM

Çorbayı karıştırırken küçük bir girdap oluşturup hemen ters yöne karıştırıp eğlenen bir insandan zarar gelmez.



NE KADAR OLDU?

İzmir'de bir abimiz arkadaşının makatına kompresör makinesi ile hava verip, onu komaya soktuktan sonra "Bu sadece bir şakaydı.

O da bana yapmıştı" diyerek açıklama yapalı 14 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

TAVLADA istediği zarlar gelmediği ve bana yenildiği için tavlayı cezalandırıp diğer odada hapis cezası veren kişi benim kocam.

Evet, bildiniz; o bir subay ve askerlikte mantık aranmaz.

SEVGİLİ beli ağrıyan teyze; külodunun içine iğneleyerek elalemden sakladığın ziynet eşyanlarını röntgen filmiyle tespit etmiş bulunmaktayız.

Bilgilerine...