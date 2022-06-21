20 yaş dişi

20 YAŞ dişini hep mizahi bir diş olarak görmüşümdür.

Ya kardeş sen 20 yaş dişisin, 40 yaşında adamda nasıl çıkarsın değil mi?

Bu dişler kendine, ağzınızda bir yer edinene kadar "Ne kadar çok kalırsak o kadar çok ağrıtırız' mantığıyla ilerlerken öbür diş kardeşleri tarafından hiçbir zaman buyur edilmeyen, otobüs sırasında en arkadan ittirerek binmeye çalışan adamlar gibidir. Bir türlü çıkmayan ve ağızdan çeneye müthiş ağrı yapan dişlerdir.

Çıktığı anda bütün ağız düzeniniz alt üst olur.

Aslında atalarımızın çiğ yiyecekleri yiyebilmek için daha güçlü bir çeneye ve dişlere ihtiyacı vardı... Ama insanın evrim süreci içinde beslenmeyle alakalı olaraktan çenesi küçülmeye başladı ve 20'li yaşlarda çıkan bu dişlerde kendine yeri az gördüklerinden adamına zonk diye diye acı ızdırap verdirme kararı aldılar...

Zaten onun dışında pek bir fonksiyonsuz dişlerdir.

Bazen bu diş etrafını şişirir ve iltihap yapar.

Yanak davul gibi olur, görenler güler, sinir bozarlar. Yemek yiyemez hale gelir insan. Ağzını aralamaya üşenir falan.

Çorbayı, sütü, menemeni bile kamışla yiyecek kadar fena durumlara düşer.Ağrıdığı zaman kafanızı duvardan duvara vurdurtur. Kocaman insanları ağlatan, bırak kendi ağlamasını anasını ağlatan diştir. Çok ağrıyorsa dişçiye gidilir fakat doktorla karşılıklı greko-romen güreşe başlatır. Bir de dişçilerden "Allah cezanı versin çıkmıyor bu mahvoldum" repliğini duymanıza neden olan ama asıl mahvolanın diş sahibi olduğu diştir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KARATE:

"Kara (çıplak), Te (el)" anlamına gelir.

"Çıplak/Boş el" demektir.

JUDO:

"Jou (nazik), Tao (yol)" anlamındadır.

"Nazik/ Kibar tarz" manâsındadır.

TEKVANDO:

"Tae (tekme), Kwon (yumruk), Do (yol)" demektir.

Bildiğin "tekmetokat dal" anlamındadır.



TESPİTLİ YORUM

@mizahsimsari Yeğenim parkta kaybolmuş.

Ağlayarak birilerinin yanına gidip "Annemle babam kayboldu" demiş.



NE KADAR OLDU?

Karacaahmetspor, "Her fani bir gün Karacaahmetli olacak!" sloganıyla İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele edeli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@yavuzevliyaoglu Ev taşıma için aradığım 3 şirketten 3 teklif aldım:

- 4 bin - 6 bin - 9 bin 9 bin verene "Naptın abi 4 veren, 6 veren oldu da 9 nedir?" dedim. 6 veren doğru vermiş 6'ya taşıyalım o zaman" diyor.

Kimsede ahlak yok, kim kime ne kaptırırsa…