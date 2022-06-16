İstanbul’da yapılacaklar

EMİNÖNÜ'NDE balık ekmek yemek.

KAPALIÇARŞI'DA alışveriş yapmak.

SÜLEYMANİYE'DE kuru fasulye yemek.

SULTANAHMET'TE bir gün geçirmek.

POLONEZKÖY'DE brunch yapmak.

İSTİKLAL Caddesi'nde bir tur atmak.

KURU Kahveci Mehmet Efendi'den taze çekilmiş Türk kahvesi almak.

BEBEK sahilinde denize nazır kahve içmek.

HALİÇ'TE balık tutmak.

BOĞAZ turu yapmak.

ADALAR'I dolaşmak.

KADIKÖY'DE boğa heykelinin önünde buluşmak.

GALATA Köprüsü'nde arkadaşlarla bir gece geçirmek

SARAYBURNU'NDAN denize girmek.

GARİPÇE Köyü'nde kahvaltı yapmak.

AVRASYA maratonuna katılmak.

AYA İrini'de temsil izlemek.

PİER Loti'ye çıkmak.

EYÜP Sultan'da dua etmek.

VEFA'DA boza içmek

YEREBATAN Sarnıcı'nda balıklara yem atmak.

GÜLHANE Parkı'nda piknik yapmak.

ÇAMLICA Tepesi'nden İstanbul'u seyretmek.

İSTANBUL'UN saraylarını ziyaret etmek.

ÇENGELKÖY'DE deniz kıyısında çay içmek

ŞEHRİN fatihi Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etmek.

KIZ Kulesi'nde yemek yemek.

ORTAKÖY'DE kumpir yemek.

BEYOĞLU'NDA Türk kahvesi içmek

GALATA Kulesi'nden şehri seyretmek

ŞEHRİN dört bir yanına yayılmış tarihi hamamlara uğramak...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İlk YouTube videosu 23 Nisan 2005'te yüklendi. Adının "Hayvanat bahçesinde ben" olduğu ve YouTube'un kurucu ortağı Jawed Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde gezdiği 18 saniyelik bir video olarak biliniyor.

TESPiTLi YORUM

@dansedentilki Eşim "Bana acil bir kitap ver" dedi. Koştum ve onun tarzına uygun bir kitabı seçmeye koyuldum. Götürdüm. Meğer sivrisinek öldürmek için istemiş. Kısa öyküm bu kadar

NE KADAR OLDU?

Bursa'da işinden sıkılan bir doktor 2-3 gün işe gelip sonradan kendine 10- 20-30-40 gün şeklinde raporlar yazıp bunuda yaklaşık 1 yıl devam ettireli ve maaşınıda kesintisiz alalı 10 yıl oldu

ALKIŞLIYORUM

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