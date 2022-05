Tıkanan muhabbetlere ilaç-1

ŞU an çalıştığın işte çalışmasan/okuduğun okulda okumasan, ne yapardın?

HERKES sever ama sen nefret edersin ya, var mı öyle şeyler hayatında?

HER gün olsa yerim diyebileceğin bir yemek var mı?

SEN her yeri gezeyim, her yeri göreyim tatilcisi misin; yoksa olduğum yerde durayım, kafa dinleyeyim tatilcisi mi?

ŞÖYLE hayatına kallavi bir etki bırakmış biri, bir akıl hocan oldu mu hiç?

"ŞEREFSİZİM aklıma geldiydi" dediğin anlar oldu mu hiç? Bir icat ya da bir girişim...

17 YAŞINDAKİ haline bir öğüt verecek olsan, bu ne olurdu?

BUGÜNE kadar ölüme en yakın hissettiğin an hangisiydi?

İŞYERİNDEKİ/ sınıfındaki ilk gün nasıldı?

ÇOCUKKEN ne olmak istiyordun, ne oldun?

KIRMIZI çizgilerin var mı?

KİMSEYE itiraf edemediğin gizli sapıklıkların var mı?

HİÇ seni ağlatan bir film ya da kitap oldu mu?

SEN filmci misin, dizici mi?

ÇOCUKKEN aklına düşen ilk felsefi soru hangisiydi?

HAYATTAKİ en büyük tutkun ne?

SENİN için Cuma günü dinlenmek mi demek yoksa dışarı çıkıp arkadaşlarla sohbet, muhabbet etmek mi demek?

UÇSUZ bucaksız bir paran olsaydı ilk ne yapardın?

ŞU hayatta ölmeden önce mutlaka görmem lazım dediğin bir yer var mı?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

En zeki hayvanlardan biri olarak kabul gören kargalar, tıpkı insanlar gibi yaşlı ebeveynlerini yıllar sonra gidip ziyaret ederler.

TESPİTLİ YORUM

Anneme tişörtümdeki yağ, vişne ve kahve lekesini gösterdim, küfür etti. Reklamlarda böyle değildi. Zalımsın dünya.

NE KADAR OLDU?

Adana'da 60 yaşındaki bu amca; arası açılan 40 yıllık eşi için, apartmanın önüne "Bu deli çocuğu affet..." diye pankart açalı 7 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Bindiğim otobüsün sıkışıklığından muzdarip bir yolcu şoföre bağırmaya başlıyor:

"Yeter, artık alma yolcu.

Birbirimizin üstünde gidiyoruz ayıp kardeşim.

Utanma da yok sizde..." Yolculardan biri de karşı cevap veriyor:

"Sen bindin tabii ki. Tuzun kuru.

Dışarıdaki adam da işine gidecek ne yapsın?" diyor. İki yolcu kendi arasında atışmaya başlıyor.

Bu duruma şahit herkes susarken şoför atılıveriyor: "Durun arkadaşlar benim için kavga etmeyin!" Yolcular suskun, kavga edenler şaşkın, şoför gururlu yolumuza devam ediyoruz.