"Telefon şarjdaydı kanka ya aradığını duymamışım." MEALİ: Ya o zaman hiç konuşasım yoktu seninle, o yüzden bakmadım telefona.
"Mailiniz gelmedi ki ama.
Aaa şimdi geldi. Bakıyorum hemen, ona göre dönüş yapacağım size." MEALİ: Zaman kazanmaya çalışıyorum işte. Görmemiş gibi yapıyordum.
"Yok kanka ya, oyun oynamıyorum. Mesaj gelmişti ona bakıyorum." MEALİ: İki dakika bir şu oyun oynatmadın sen de yaa!
"Biz burada kocaman bir aileyiz." MEALİ: Ağzına sıçıcaz. En çok seni çalıştırcaz. Yüzüne gülüp arkandan kuyunu kazıcaz.
"Sistem gitti, sizi bir süre bekleteceğim." MEALİ:Bekleyin lan pis fakirler!
"İyi derecede İngilizce biliyorum." MEALİ: Are you kola?
"Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum." MEALİ: Geç, geç, geç, yükle!
Neden yüklenmiyor bu? He şunu işaretlememişim. Tamam, yükle!
"Telefonu değiştirdim. O yüzden numaran kayıtlı değil bende ya."MEALİ: Sildim oğlum sildim seni, hala neden soruyorsun?
Kol bozuk." MEALİ: Hayvan gibi oyun yapıyonuz yaa!
"Şeytana uydum." MEALİ:İşlediğim tüm suçu, günahı başkalarına yükleyecek kadar sorumsuz biriyim. Böylece her türlü pislikten yırtabileceğimi düşünüyorum.
"Araba iki dakika burada kalsın, hemen geliyorum ben."MEALİ: Akşama çekerim ben onu.
"Trafik vardı ya o yüzden geç kaldım." MEALİ: Evden geç çıktım işte yaa.
"Bi' yerden ödeme bekliyorum. Ödeme yapılsın, vericem paranı." MEALİ: Nah veririm!
"Çok beğendim canım, şahane olmuş." MEALİ: İğrenç ama ayıp olmasın işte.
"Yok yaa ben de yeni gelmiştim zaten." MEALİ: Saatlerdir sizi bekliyorum ama erken gelip bekleyen ezik gibi görünmek istemiyorum.
"Format atmak lazım.
Yoksa düzelmez bu." MEALİ: Bilgisayardan anlamıyorum ben.
"Ya ben de tam şimdi seni arayacaktım." MEALİ:Sen aramasan 30 sene boyunca aklıma gelmezdin.
"Telefonun alarmı çalmadı." MEALİ: Erteledim ama hatırlamıyormuş gibi yapıyorum.
"Okumaz olur muyum, okudum tabii."MEALİ: Filmini izledim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1930'lu yıllarda Northern Tissue şirketi tarafından başlatılan satış kampanyasındaki slogan, tuvalet kağıtlarının kıymıksız olmasıydı.
TESPİTLİ YORUM
@alperimeen En iyi ilişki tavsiyesi veren kişiler neden yalnızlar biliyor musunuz?
ÇÜNKÜ ANTRENÖRLER OYNAMAZ...
NE KADAR OLDU?
Seyhan Belediyesi Adanalı kardeşlerimize "Lütfen güneşe ateş etmeyiniz" şeklinde uyarı yapalı 6 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@AyhanAbii İlk yemeğe çıkışımızda cep telefonu çaldı. Elini çantasına attı.
Kurcaladı, kurcaladı.
Telefon uzun uzun çalmaya devam ediyordu. Bir türlü bulamadı.
Sonra o güzel cümle döküldü dudaklarından:
'Evde mi bıraktım acaba?' İşte o an aradığım bu dedim.
Modern çağın yalanları
"Telefon şarjdaydı kanka ya aradığını duymamışım." MEALİ: Ya o zaman hiç konuşasım yoktu seninle, o yüzden bakmadım telefona.
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