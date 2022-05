Modern çağın yalanları

"Telefon şarjdaydı kanka ya aradığını duymamışım." MEALİ: Ya o zaman hiç konuşasım yoktu seninle, o yüzden bakmadım telefona.

"Mailiniz gelmedi ki ama.

Aaa şimdi geldi. Bakıyorum hemen, ona göre dönüş yapacağım size." MEALİ: Zaman kazanmaya çalışıyorum işte. Görmemiş gibi yapıyordum.

"Yok kanka ya, oyun oynamıyorum. Mesaj gelmişti ona bakıyorum." MEALİ: İki dakika bir şu oyun oynatmadın sen de yaa!

"Biz burada kocaman bir aileyiz." MEALİ: Ağzına sıçıcaz. En çok seni çalıştırcaz. Yüzüne gülüp arkandan kuyunu kazıcaz.

"Sistem gitti, sizi bir süre bekleteceğim." MEALİ:Bekleyin lan pis fakirler!

"İyi derecede İngilizce biliyorum." MEALİ: Are you kola?

"Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum." MEALİ: Geç, geç, geç, yükle!

Neden yüklenmiyor bu? He şunu işaretlememişim. Tamam, yükle!

"Telefonu değiştirdim. O yüzden numaran kayıtlı değil bende ya."MEALİ: Sildim oğlum sildim seni, hala neden soruyorsun?

Kol bozuk." MEALİ: Hayvan gibi oyun yapıyonuz yaa!

"Şeytana uydum." MEALİ:İşlediğim tüm suçu, günahı başkalarına yükleyecek kadar sorumsuz biriyim. Böylece her türlü pislikten yırtabileceğimi düşünüyorum.

"Araba iki dakika burada kalsın, hemen geliyorum ben."MEALİ: Akşama çekerim ben onu.

"Trafik vardı ya o yüzden geç kaldım." MEALİ: Evden geç çıktım işte yaa.

"Bi' yerden ödeme bekliyorum. Ödeme yapılsın, vericem paranı." MEALİ: Nah veririm!

"Çok beğendim canım, şahane olmuş." MEALİ: İğrenç ama ayıp olmasın işte.

"Yok yaa ben de yeni gelmiştim zaten." MEALİ: Saatlerdir sizi bekliyorum ama erken gelip bekleyen ezik gibi görünmek istemiyorum.

"Format atmak lazım.

Yoksa düzelmez bu." MEALİ: Bilgisayardan anlamıyorum ben.

"Ya ben de tam şimdi seni arayacaktım." MEALİ:Sen aramasan 30 sene boyunca aklıma gelmezdin.

"Telefonun alarmı çalmadı." MEALİ: Erteledim ama hatırlamıyormuş gibi yapıyorum.

"Okumaz olur muyum, okudum tabii."MEALİ: Filmini izledim.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1930'lu yıllarda Northern Tissue şirketi tarafından başlatılan satış kampanyasındaki slogan, tuvalet kağıtlarının kıymıksız olmasıydı.



TESPİTLİ YORUM

@alperimeen En iyi ilişki tavsiyesi veren kişiler neden yalnızlar biliyor musunuz?

ÇÜNKÜ ANTRENÖRLER OYNAMAZ...



NE KADAR OLDU?

Seyhan Belediyesi Adanalı kardeşlerimize "Lütfen güneşe ateş etmeyiniz" şeklinde uyarı yapalı 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@AyhanAbii İlk yemeğe çıkışımızda cep telefonu çaldı. Elini çantasına attı.

Kurcaladı, kurcaladı.

Telefon uzun uzun çalmaya devam ediyordu. Bir türlü bulamadı.

Sonra o güzel cümle döküldü dudaklarından:

'Evde mi bıraktım acaba?' İşte o an aradığım bu dedim.