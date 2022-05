Doktor Google’cılar

İLK olarak belirtisini gösterdiğiniz hastalığı aramak için Google'a girersiniz.

FAKAT hazırlıklı olun çünkü çıkacak sonuç her zaman en kötüsüdür ve uzun süren korkulara kapılabilirsiniz.

AYAĞINIZI masanın kenarına vurup göz kanseri çıkmanız çok olağandır.

BU olay hemen hemen her belirtide karşınıza çıkmaya devam eder.

ÖKSÜRÜYOR

MUSUNUZ? Bitti.

Google'da yaptığınız araştırmaya göre ciğerleriniz çoktan iflas etmiştir ve artık kurtuluşunuz doktorlara kalmıştır.

BAZEN bu bilgiler sizi o kadar korkutur ki, gerçekten öleceğinizi düşünürsünüz.

AILENIZE ve arkadaşlarınıza nasıl bir veda konuşması yapacağınız aklınızdan geçer.

ARAŞTIRMANIZDA göreceksiniz ki, her hastalığınızı limon ve balı kombo yaparak atlatabilirsiniz.

SÖYLENENE göre bu kombo parmağınızın kopması veya baş ağrınız fark etmeksizin işe yarar.

BAZEN arada adını bile duymadığınız otları kaynatıp içmenizi tavsiye eden insanların yorumlarını görebilirsiniz. Bunlara fazla itibar etmemenizi öneririz.

EN sonunda doktora gitmenin en mantıklı çözüm olduğunu düşünürsünüz.

KANSER olduğunuzu düşünerek gittiğiniz doktordan üşüttüğünüzü öğrenerek çıkmanın rahatlığıyla güzelce dinlenmeye başlayabilirsiniz.

Son olarak herkese sağlıklı bir ömür diliyoruz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Rio Ferdinand, televizyon izlerken ayaklarını sehpaya uzun süre koyması nedeniyle tendonunu incitmiş ve sakatlanmıştı.

TESPİTLİ YORUM

Mobil veriyi kapatıp wifiyi açınca kendimi kot pantolonu çıkarıp pijamaları giymiş gibi hissediyorum.

NE KADAR OLDU?

Almanya'nın Erfurt bölgesinde yerdeki içkileri içtikleri için sarhoş olan 2 kirpi sızdıkları yerden barınağa götürüleli 5 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Üç ay önce evlenen arkadaşımla telefonda konuşuyoruz: "N'aber, evlilik nasıl gidiyor?" diye soruyorum. "Süper, her şey o kadar güzel ki, niye daha önce evlenmedim diye kendi kendime soruyorum. Sen de en kısa zamanda evlen, bak çok memnun kalacaksın" diye cevap veriyor. "Karın mı yanında?" diye ekliyorum. Karşıdakinin ses tonu heyecanından hiçbir şey kaybetmiyor: "Evet, tabii ki." "Tamam, mesaj alınmıştır."