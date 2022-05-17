Beni artık sevmiyorsun

İLGİYE ve şefkate ihtiyacı olduğunu ancak endirek olarak söyleyebilen ve kesinlikle bir kadına ait sözdür. Aslında ve bu lafı duyan karşı tarafın kesinlikle çok sevdiğini sadece söylemekle kalmaması bunu hareketleriyle, sarılmasıyla öpüşüyle hissettirmesi gerekmektedir.

Ancak öyle toparlar feminen bünye kendisini.

Bu kelime favori trip cümlesidir.

Sonra da kavga başlar.

Bu sözcük duyulduğu zaman insanın kendine "Kaç oğlum kaç hemen uzaklaş bu buradan" şeklinde telkinde bulunması gereken cümle. Bu cümlenin arkasından hayırlı kelimeler geldiğine pek rastlanılmamıştır.

İlişkinin başlangıç evrelerinde daha çok erkeğin dişinin kalbini kazanmak için yapmış olduğu birçok aktivitenin dişi bünye tarafından sanki her zaman olacakmışcasına algılanması da buna sebep olabilir. Karşı tarafın sevgisini kazanmanın, oturulan yerden temin edilemeyeceği erkek tarafından pek iyi bilinmektedir. Haliyle o aranılan sevgi ve edinilmek istenen yer için bir kısım mücadeleler verilmek zorundadır. O mücadelelerden bir şekilde galip çıkılırsa ne mutlu, yok eğer çıkılamazsa tekrar başa dönülecektir. Neticede tekrar tekrar başa dönülüp durulsa da bir yerden sonra emele ulaşılacaktır. Bunu diyen bir erkek de olabilir ve bunu kendi arkadaşlarına (sevgilisine değil bakın!) söylüyor olabilir.

Hazırlıklı olmak için, küfretmemek için sürekli sakin olmak mümkünse bu erkek kişinin aybaşı olduğu zamanlarda yanına yaklaşmamak gerekir.

- Sen artık beni sevmiyosun!

- Pardon ?

- Sevmiyosun beni artık!

Soğudun benden.

- Aaarbiden hava soğuk ha.

- Al işte.

- Al bi sigara yak bakayım.

- Üüüüüfff.

- Sen kimsin yahu bu arada?

- Mehmet ben merhaba.

- Delirmişiz Memedim inceden?

- Sevsin istiyorum insanlar beni abi. Ateşin var mı ?

- Var var al bakalım nerelisin sen Memedim ?

- Abi Ispartalı'yım.

- Benim otobüs geldi Memedim işe gitcez malum. Çok delirme buralarda dayak yersin bak.

- Al işte demiştim sevmiyosun beni.

- Len bırak git len !!

- (Başkasına döner durakta) Hmm sen seviyo musun beni? Sen sen sana diyorum lacivert pardesülü!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2000 Olimpiyatları'ndan önce hiçbir olimpik yüzme havuzu görmemiş olan Eric Moussambani, 1:52.72 süre ile 100 metre serbest stil tarihindeki en yavaş yüzücü oldu. Ancak diğer tüm rakipleri yanlış başlayınca şampiyon oldu.



TESPİTLİ YORUM

@ilaydasimaygul Hiçbir zaman daha önce yaptığım bi hatayı tekrardan yapmam. Her seferinde renk ve çeşitlilik katarım.



NE KADAR OLDU?

Sokağa çıkma yasağını delen bir vatandaş elinde fanusu ile beraber "Balığımı gezdirmeye çıktım" diye açıklama yapalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

AİLECE maç izlemeye oturacağız; babam yoklama yapıyor: "Suyu da getirseydin, kumanda nerede, Çin askerlerini nereye koydun?" "Çin askeri ne baba?"diye soruyorum, cevap gecikmiyor.

"Çekirdek işte canım!"