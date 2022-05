Annenın kız bulması

ÇOĞU erkekler bilir, belli bir yaş geldi mi annelerimizin ağzına sakız gibi yapışan cümle vardır. "Koca adam oldun hala evlenmedin" "Elalemin tornunu seviyorum" ve klasik cümle "Senin bulduğun kızlarda hayır yok ben bulacağım." İşte o cümleden sonra siz bile inanamazsınız bulunan pörtföylere. Etrafa haber salınır, "Senin bildiğin hani şöyle helal süt emmiş bir kız benim oğlana düşünüyoruz da" diye...

Mahalledeki teyzelerin cevval çıkmasıyla da vuku bulabilir diye düşünüyorum.

Önce mahallenin ağır topları anneyle iletişime geçerler ve anneye "Pırlanta gibi bir çocuk maşallah" gibisinden söylemlerde bulunarak kalkanlarını devre dışı bırakmasını sağlarlar. Ve olaylar gelişir... Mutlaka her gün annene kahve içmeye bir mahalleli kadın gelip bilmem nerede okuyan bir kızı, yeğeni vs olan ve çok akıllı ve güzel bir kızdan bahseder, utanmayıp telefonunu çıkarıp videolar fotolar falan göstermeye çalışır.

Ama anne de az değildir, kız kardeşin arkadaşlarından birini gözüne kestirir ve aynı ortamda bizi buluşturacak organizasyonlar düzenler.

En olmadı uzak masaüstü bağlantısı mantığıyla kızın yanından beni arar.

Pörtföyler hazırdır.

Bilmem kimin kızı, bilmem teyzenin torunu diye ortaya bir liste sunulunur. Hatta fotoğraf bile alınmıştır. Sizin tepkiniz bellidir: Yaaa anne yaa! Eğer anne dominantsa "Ben anlamam bununla evleneceksin ben çok sevdim.

Senin bulduklarını da gördük.

Artık ben el attım bitti" Ama dominant değilse sakince yaklaşır, "Bir tanışın birbirinizi bir görün belki seversiniz. Ha oğlum" der.

Babanın da onu desteklemesi, aileyle müthiş bir mücadele başlatıyor.

Askerden döndükten sonra aile içinde "E artık'' ile başlayan cümle sayısında ciddi bir artış olur. Annen kadrolu kız bulucu görevini yüklendiğinden beri sabahları aday sunumu telefonlarıyla uyanırsın. Annen "Aa! Bak şeyin kızı vardı bitirdi mi acaba o okulu?'' diye uyanıp telefonuna davranır. Her sabah evlilik programı örnek alınır. Baban aday sunumu diye arayıp dalganı geçer;

"Sibel, 23 yaşında, bilgisayar mühendisi, ciddi ilişki seviyor, kolay kolay öptürmüyor, makarnayı kırmadan yemeyi seviyor ahaha'' Annen daha sağlamcı, gerekli araştırmaları yapıp kendi kriterlerini sağladıktan sonra babanla beraber seni arayıp, "Oğlum Necati abin vardı ya hani eski mahalleden, onun yeğeni bu sene mezun oluyormuş" deyip susar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

'Guiding Light' adlı dizi, 1937 yılında radyoda yayınlanmaya başlandı. Daha sonra da TV'ye geçti. Dizinin serüveni tam 72 yıl sürdü.

Dünyanın en uzun süre yayınlanan dizisi rekorunu elinde bulunduran Guiding Light 2009 yılında final yaptı.



TESPİTLİ YORUM

Normalde odamdan mutfağa gidemem ama telefonda biriyle konuşurken bütün ili gezebilirim.



NE KADAR OLDU?

Amerika'da kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıkınca gözaltına alınalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BİR alkış da, menüden bir mürekkep balığı türü seçip "Bunu nasıl öldürüyorsunuz, ahtapot gibi döverek mi?" diye soran duyarlı hatun kişiye, "Yok ablacım, sudan çıkarınca bekliyoruz biraz, kendiliğinden ölüyor. Siparişiniz varsa ben alayım, cenazeyi sonra yaparız" diyen garsona gelsin.